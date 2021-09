Rawlplug Sokół Łańcut górą w Krośnie podczas turniej o Puchar Prezydenta Miasta Krosna

W niedzielnym finale zagrały więc zespoły z Krosna i Łańcuta. Nie był to łatwy mecz dla Sokoła, bo zespół Dariusza Kaszowskiego zagrał tylko w „6”. Mimo to do przerwy to właście łańcucianie prowadzili 43:36. Później jednak „Szklany Team” wziął się ostro za odrabianie wyniku i przed ostatnią kwartą było już tylko 62:61 dla Sokoła. Okazało się, że do wyłonienia zwycięzcy będzie potrzebna dogrywka, bo mecz zakończył się wynikiem 78:78. W niej górą okazał się Sokół, który wygrał 93:91.