Rawlplug Sokół Łańcut zapoluje w swojej hali na warszawskie Dziki. Miasto Szkła Krosno jedzie do sali lidera tabeli

Łańcucianie w I rundzie wygrały w stolicy 71:58 i teoretycznie we własnej hali czeka ich w miarę łatwa przeprawa. Tym bardziej, że są podrażnieni utratą pozycji lidera na rzecz wałbrzyszan (mają mecz rozegrany więcej).

- Jasna sprawa, że chcemy wrócić do wygrywania, ale to nie musi być łatwy mecz - uważa Marcin Nowakowski, playmaker sokołów. - Dziki są już innym zespołem. Wzmocnił je Piotr Pamuła, jest Rafał Komenda. Mają kim grać. Na szczęście u nas też nie pojawiły się nowe kontuzje, choroby i podejdziemy do pojedynku z optymizmem. Przed nami trudne mecze i z Dzikami trzeba koniecznie sobie poradzić.

Krośnianie zajmują w tabeli 14. lokatę, ale jakieś szanse na fazę play-off jeszcze mają. Stałyby się one większe, gdyby nasz team, niedawno nękany chorobami, sprawił niespodziankę w Wałbrzychu (porażka 77:78 u siebie.