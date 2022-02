Recepta na poprawę bezpieczeństwa na drogach? Wysokie mandaty

Jeszcze w ubiegłym roku wysokość mandatów znajdowała się na niesłychanie niskim poziomie. Warto przypomnieć, że najwyższy mandat wynosił 500 zł.

Obecne mandaty odpowiadają wreszcie poziomowi zarobków Polaków.

Mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi do 400 zł.

Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h kierowca zapłaci 800 zł, o 41-50 km/h – 1 tys. zł; o 51-60 km/h – 1,5 tys. zł; o 61-70 km/h – 2 tys. zł; o 71 km/h i więcej – 2,5 tys. zł.

Wjechanie na przejazd kolejowy, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy kosztować będzie kierowcę 2 tys. zł.

Spowodowanie kolizji 2,5 tys. zł. To tylko niektóre z przykładów kar, jakie znalazły się w nowym taryfikatorze.

Co więcej, w przypadku odmowy przyjęcia mandatu sprawa trafia do sądu i sąd może wymierzyć grzywnę w wysokości nawet do 30 tys. zł.