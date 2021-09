Regionalny Puchar Polski gra we wtorek i środę na Podkarpaciu Łukasz Pado

We wtorek i środę odbędzie się kilkanaście spotkań w ramach Regionalnego Pucharu Polski. O awans do drugiej rundy powalczą drużyny z podokręgów Rzeszów i Dębica, a o awans do ćwierćfinału kluby z okręgu Jarosław.