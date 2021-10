Regionalny Puchar Polski. Historyczny finał LZS-u Zdziary. Faworyci górą w 1/8 finału, ale po walce [ZDJĘCIA]

- Mieliśmy w historii klubu już dwa półfinały, ale finał dopiero po raz pierwszy - cieszył się prezes Albert Sałęga. - Łatwiej chłopaków zmobilizować na puchar, niż trening, więc grają chętnie.

- Graliśmy „gołą” jedenastką, prowadziliśmy po golu z wolnego i gdybyśmy po przerwie strzelili na 2:0 to my mielibyśmy finał. W końcówce brakło sił - przyznawał Jacek Grygiel, kierownik Stali.

W meczach 1/8 finału podokręgów Rzeszów/Dębica wygrywali faworyci, ale w większości zespoły z klasy O i A stawiały się. Strug Tyczyn do 56. minuty, LKS Jasionka (do przerwy bronił Maciej Nalepa, były reprezentant Polski) do 65., SMS Resovia II (19-latkowie, plus Bojan Gvozdenović) do 71., a do 92. nastolatkowie z rezerw Stali Rzeszów i dopiero piękny strzał z dystansu Lukanzu „zamknął” mecz.