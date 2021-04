Regionalny Puchar Polski, półfinał okręgu Krosno: Złoty gol Sylwestra Sikorskiego na miarę finału Karpat Krosno. Ograli Ekoball Stal Sanok

Zaczęło się od groźnej sytuacji Karpat po stałym fragmencie gry. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego głową strzelał Marek Fundakowski, ale z jak najlepszej strony pokazał się Piotr Krzanowski, skutecznie interweniując.

Wszystko działo się w 7. minucie, zatem zapowiadało się otwarte spotkanie, w którym obydwie ekipy postawią na ofensywę. Nie do końca się to sprawdziło. Drużyny bowiem bardziej postawiły na pilnowanie dostępu do własnej bramki.