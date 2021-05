Regionalny Puchar Polski. W czwartek w pierwszym półfinale wojewódzkim zmierzą się Karpaty Krosno i Stal Stalowa Wola

W roli faworyta wystąpi raczej zespół gości (choć tylko teoretycznie). - Rzeczywiście gramy poziom wyżej, ale moim zdaniem tylko teoretycznie możemy być uznawani za faworyta, bo Karpaty w tej 4 lidze prezentują się bardzo dobrze i to jest naprawdę solidny zespół - mówi Damian Skakuj, trener Stali. - Bardzo się cieszymy na to spotkanie - gramy z renomowaną drużyną w naszym województwie - mówi Dariusz Liana.

Sam fakt, że to spotkanie rozpocznie się dopiero o godzinie 20 i zostanie rozegrane przy świetle czyni je wyjątkowym. - Niektóre zespoły z ekstraklasy nie grały o takiej godzinie, a u nas się uda i to jest taki dodatkowy smaczek tego meczu - mówi Dariusz Liana, trener Karpat. - Dla kibiców to też fajna sprawa i wiem, że jest spore zainteresowanie meczem - dodaje.

Karpaty ostatnio prezentują bardzo dobrą formę (wygrali cztery ligowe mecze z rzędu plus jeden pucharowy) i rzeczywiście wcale nie stoją na straconej pozycji. - Faktycznie passę mamy fajną - domyślam się, z czego to wynika, ale nie chcę zbyt dużo zdradzać, żeby nie ułatwiać zadania rywalom - uśmiecha się Dariusz Liana.

Nie znaczy to jednak, że ekipie ze Stalowej Woli nie zależy na osiągnięciu w Krośnie dobrego wyniku i awansie do finału. - Piłkarze robili wszystko, by być w tym miejscu, w którym są teraz i na pewno jedziemy do Krosna, by walczyć o finał - zapowiada Damian Skakuj.

Drugi półfinał odbędzie się 9 czerwca w Dębicy, a zmierzą się w nim Wisłoka z Wólczanką Wólka Pełkińska.