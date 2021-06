Regionalny Puchar Polski. Wisłoka Dębica pokonała Wólczankę Wólka Pełkińska i zagra w finale

Pojedynek, którego stawką było miejsce w finale wojewódzkim przyniósł sporo emocji. Z rywalizacji górą wyszli piłkarze Wisłoki, zadając decydujący cios w samej końcówce.

Z przebiegu całego meczu lepsze wrażenie sprawiali miejscowi, którzy mieli więcej klarownych okazji. Próbował Galara, lecz bez powodzenia. W 28. minucie błąd popełnił bramkarz gości zagrywając zbyt słabo futbolówkę do obrońcy. Przejął ją Matofij, lecz jego próba lobowania przeleciała nad poprzeczką.

W rewanżu uderzali Łanucha oraz Kamiński, ale niewiele obok słupka. Druga odsłona rozpoczęła się od kapitalnej okazji Myszogląda, jednak jego próbę świetnie wybronił Libera.

Po jednej z kontr Kamiński uderzył na bramkę i z poświęceniem obronił Konefał. Dobitka napastnika Wisłoki została wybita przez Wronę na rzut rożny. Dwie świetne okazje miał Durda, ale na wysokości zadania stanął golkiper gości.

W 86. minucie Pawlak zagrał w „uliczkę” do Palonka, ten skutecznie przymierzył i utonął w objęciach kolegów. Wólczance zabrakło czasu, by doprowadzić do remisu.