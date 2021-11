Regulamin - Ranking Aktywności Powiatów i Gmin

Regulamin akcji Nowin „Ranking Aktywności Powiatów i Gmin” zwanej dalej „Rankingiem”

Art. 1 Postanowienia ogólne.

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki realizacji rankingu pod nazwą „Ranking Aktywności Powiatów i Gmin”.

2.Organizatorem Rankingu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.

3.Akcja realizowana jest we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Rzeszowie, 35-001 Rzeszów, Aleja J. Piłsudskiego 40/11, zwanym Partnerem

4.Akcja ma na celu przedstawienie rankingu Powiatów Podkarpacia na przestrzeni 2 dekad XXI wieku i aktywności gmin w danym powiecie konstruowanego w oparciu o dane za rok 2000 i 2020, zawarte w sprawozdaniach finansowych, statystycznych lub przekazane Organizatorowi na pośrednictwem formularza

5.Organizator powołuje Kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Partnera. Zadaniem Kapituły jest nadzór nad realizacją rankingu, ostateczna akceptacja opracowanego rankingu oraz decyzja o ewentualnym przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.

6.Ranking organizowany jest lokalnie przez Oddział w Rzeszowie i będzie prowadzony na łamach Nowin oraz portalu nowiny24.pl nazywanych dalej „Gazetą".

7.Akcja prowadzona będzie w okresie od dnia 17.11.2021 r. do 14.01.2022 r.