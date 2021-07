Regulamin Rankingu Złota Setka Firm Podkarpacia 2021

Regulamin akcji Nowin „Złota Setka Firm” zwanej dalej „Rankingiem”

Art. 1 Postanowienia ogólne.

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki realizacji rankingu pod nazwą „Złota Setka Firm”.

2.Organizatorem Rankingu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.

3.Akcja realizowana jest we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Rzeszowie, 35-001 Rzeszów, Aleja J. Piłsudskiego 40/11, zwanego Partnerem

4.Akcja ma na celu przedstawienie rankingu największych firm Podkarpacia, konstruowanego w oparciu o dane za rok 2019 i 2020, zawarte w sprawozdaniach finansowych lub przekazane Organizatorowi na pośrednictwem formularza

5.Organizator powołuje Kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Partnera. Zadaniem Kapituły jest nadzór nad realizacją rankingu, ostateczna akceptacja opracowanego rankingu oraz decyzja o ewentualnym przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.

6.Ranking organizowany jest lokalnie przez Oddział w Rzeszowie i będzie prowadzony na łamach Nowin oraz portalu nowiny24.pl nazywanych dalej „Gazetą".

7.Akcja prowadzona będzie w okresie od dnia 16.07.2021 r. do 15.10.2021 r.

Art. 2 Warunki uczestnictwa w Rankingu.

1.Uczestnikami Rankingu są wyłącznie Firmy (przedsiębiorcy) z terenu Województwa Podkarpackiego, których dane w toku realizacji rankingu pozyska Organizator do dnia 10.09.2021 r. zgodnie z art. 3

Art. 3 Zasady realizacji Akcji.

1.Organizator przygotuje formularze danych, do wypełnienia przez uczestników rankingu bezpośrednio na stronie internetowej lub w formie papierowej, skonstruowane w oparciu od druk sprawozdania finansowego F-01/I-01, zawierający następujące pozycje:

a)Przychody netto ze sprzedaży z zrównane z nimi

b)Przychody ze sprzedaży eksportowej

c)Zysk (strata) netto

d)Przeciętne zatrudnienie (etaty)

e)Informacja ogólna (opisowa) o działalności firmy i szczególnych osiągnięciach

2.Na podstawie pozyskanych danych oraz danych publikowanych przez Gazetę w latach ubiegłych, przygotowane zostaną zestawienia rankingowe wg. przychodów, rentowności, zysku netto, dynamiki sprzedaży, wartości eksportu, udziału eksportu w sprzedaży, zatrudnienia oraz kapitalizacji giełdowej dla spółek notowanych na GPW oraz wskazanie firm do wyróżnień.

3.Kapituła może wskazać również firmy do dodatkowych zestawień specjalnych rankingu i do dodatkowych wyróżnień Redaktora Naczelnego

4.Formularze zostaną przekazane do podkarpackich firm za pośrednictwem tradycyjnej poczty i umieszczone na stronie nowiny24.pl oraz na życzenie firmy przesłane mailem pod wskazany adres od 16 lipca 2021

5.Uzupełnienie i przesłanie formularza, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Złotej Setki Firm w tym stanowi potwierdzenie zapoznania się z informacjami o Administratorze danych osobowych i o zasadach ich przetwarzania (Nota informacyjna).

6.Organizator oczekuje na przesłanie wypełnionych formularzy do dnia 10.09.2021 r, pod adres Gazeta Codzienna Nowiny, ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów lub mailem: [email protected], [email protected]

7.Organizator do realizacji rankingu może również pozyskać dane ze źródeł ogólnie dostępnych (publikacji firmy, krs, itp.).

Art. 4 Ogłoszenie wyników Akcji

1.Ranking zostanie opublikowany do dnia 15.10.2021 r. na łamach Nowin i nowiny24.pl

2.Wyniki rankingu mogą również zostać ogłoszeń na gali Złota Setka Firm Podkarpacia o ile pozwoli na zorganizowanie takiej gali aktualna sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią.

Art.5 Nagrody.

1.Nagrody w rankingu głównym w postaci statuetek zostaną przyznane w następujących kategoriach:

a)klasyfikacja główna wg przychodów miejsca 1-3

b)rentowności, miejsce 1

c)zysku netto, miejsce 1

d)dynamiki sprzedaży, miejsce 1

e)wartości eksportu, miejsce 1

f)udziału eksportu w sprzedaży, miejsce 1

g)zatrudnienia, miejsce 1

h)kapitalizacji giełdowej dla spółek notowanych na GPW, miejsce 1

2.Kapituła, na podstawie uzyskanych danych, może zdecydować o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień w dodatkowych kategoriach.

Art. 6 Reklamacje

1.Reklamacje związane z Akcją mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Polska Press Oddz. Rzeszów ul. Kraszewskiego 2,35-016 Rzeszów z dopiskiem „Złota Setka Firm”

2.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.

3.O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

Art. 7 Ochrona danych osobowych

1.W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu akcji Nowin „Złota Setka Firm”

NOTA INFORMACYJNA OGÓLNA

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to e-mail: [email protected]

Kategorie danych osobowych

W celu realizacji Rankingu Złota Setka Firm przetwarzamy Państwa dane kontaktowe oraz dane osób reprezentujących firmę.

Ze źródeł publicznych możemy pozyskać numer REGON i NIP oraz numer KRS, jeśli dotyczy.

Mogą nam Państwo również podać adres email i numer telefonu kontaktowego.

Źródło danych

Państwa dane pozyskujemy w pierwszej kolejności bezpośrednio od Państwa w momencie przesłania ankiety zgłoszeniowej lub zawierania umowy.

Możemy jednak pozyskać Państwa dane również ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak: KRS, CEIDG, baza GUS, Panorama Firm, książki telefoniczne. Państwa numer telefonu może zostać również wylosowany spośród dowolnego dziewięciocyfrowego zestawienia cyfr. Jeśli tak będzie, poinformujemy Państwa o tym w ciągu 30 dni od pozyskania danych lub przy pierwszym kontakcie (w zależności, co nastąpi wcześniej).

W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:

•zawrzeć i wykonać umowę (jeśli dojdzie do zawarcia umowy) lub opublikować dane firmy zgodnie z ankietą,

•dokonać publikacji Rankingu lub rozliczeń finansowych wynikających z umowy, w tym wypełnić ciążące na nas obowiązki podatkowe i rachunkowe,

•móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień,

•rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk,

•prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego naszego i podmiotów trzecich polegające na informowaniu o różnych wydarzeniach (eventach) w tym dokonać zaproszenia na galę Rankingu, wysyłaniu spersonalizowanych ofert i treści w zakresie dotyczącym działalności i oferowanych przez nas lub naszych partnerów produktów i usług.

Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę, wówczas będziemy mogli również:

•przetwarzać Państwa dane w celu przedstawienia Państwu informacji handlowych i marketingowych na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami dopasowanymi do celu przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli:

•przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do uzyskania danych firmy (zgłoszenie ankiety) lub zawarcia i wykonania umowy,

•przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania naszych obowiązków prawnych (np.: przechowywanie dokumentacji w celach podatkowych lub rachunkowych),

•istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w postaci chęci promowania/prezentowania naszych towarów i usług lub działalności, jak też promowania/prezentowania działalności lub towarów i usług naszych partnerów, badania Państwa satysfakcji i opinii, dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, sporządzania wewnętrznych analiz i statystyk biznesowych czy też korzystania z naszych uprawnień,

•istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w badaniu satysfakcji i opinii klientów, jak też w prowadzeniu analiz i statystyk, jak też w wykazaniu zasadności naszych roszczeń, obronie przed roszczeniami, jak też w realizacji naszych uprawnień,

•mamy Państwa dodatkową zgodę na przesyłanie przez nas informacji handlowych na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

•naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,

•podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,

•innym odbiorcom danych – naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,

•sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy zawartej z Państwem oraz przez okres, w jakim mogliby Państwo wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia Państwa roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.

W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Jeżeli nabywamy od Państwa prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Państwa dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Posiadają Państwo prawo do:

•żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,

•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego,

•wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,

•przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?

Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy (z wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania danych osobowych wskazanych w umowie (z wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu) nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja. W przypadku niepodania adresu e-mail oraz numeru telefonu nie będzie możliwy kontakt z Państwem w celu bieżącej obsługi umowy.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do naszych działań marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej i elektronicznej jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych i marketingowych drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych osobowych

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected]