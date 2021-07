Rehabilitacja po zachorowaniu na COVID-19. Pierwszy pacjent Horyńca nie mógł chodzić

- Dzięki rehabilitacji pacjenci, którzy chorowali na COVID-19, znacznie poprawią swoją sprawność oddechową. Zwiększą wydolność wysiłkową i krążeniową. Szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja pozytywnie wpłynie również na ich kondycję psychiczną

Jak działa paszport covidowy i jak go zdobyć?

Program NFZ gwarantuje od 2 do 6 tygodni rehabilitacji. Do programu można przystąpić do 6 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19.

Ćwiczenia oddechowe

Na rehabilitację kierują lekarze specjaliści po zakończeniu leczenia związanego z COVID-19, również rodzinni. Lekarz podejmuje decyzję o skierowaniu pacjenta do programu na podstawie wyników kilku badań: RTG klatki piersiowej, CRP (poziom białka C-reaktywnego) oraz EKG.