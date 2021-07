Rekordowa na przestrzeni ostatnich lat liczba fałszywych dokumentów na podkarpackiej granicy z Ukrainą OPRAC.: Łukasz Solski

BiOSG

Od początku 2021 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili rekordową, na przestrzeni ostatnich lat, liczbę fałszywych dokumentów. Jest to związane z funkcjonującymi przepisami, które w dobie koronawirusa ograniczyły kategorie podróżnych na wjazd do Polski. Są wśród nich głównie dokumenty do pracy, prawa jazdy, odbitki stempli kontroli granicznej oraz zaświadczenia o przyjęciu do szkoły.