Rekordowe upały i polscy kibice w Sankt Petersburgu, gdzie dziś Polacy zagrają ze Szwecją o awans do 1/8 finału Euro 2020

22 czerwca 1917 roku termometry w Sankt Petersburgu pokazywały 32 st. C. Nie przeszkadzało to polskim kibicom, którzy w sile około 6 tysięcy mają dziś dopingować reprezentację Polski w meczu ze Szwecją. Fani od kilku dni okupują drugie co do wielkości rosyjskie miasto i korzystają z jego uroków, m.in. czerwcowych białych nocy.