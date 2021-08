Relacja na żywo z czwartkowego meczu Fortuna 1 Ligi: Apklan Resovia - Skra Częstochowa [RELACJA ONLINE]

NOWE Romelu Lukaku piłkarzem Chelsea. Belg wraca do klubu po ośmiu latach

Po ośmiu latach od odejścia do Evertonu Romelu Lukaku znów jest piłkarzem Chelsea. The Blues zapłacili Interowi Mediolan za zawodnika 97 milionów funtów, co jest nowym rekordem transferowym klubu. Od odejścia ze Stamford Bridge Belg strzelał gole dla Evertonu, Manchesteru United i Interu Mediolan, a temu ostatniemu pomógł wygrać mistrzostwo Włoch. Czy tym razem przygoda Lukaku z Chelsea będzie dłuższa i bardziej udana?