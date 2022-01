Remont bramy fortu I Salis Soglio Twierdzy Przemyśl. Konserwator zabytków odebrał kolejny etap prac [ZDJĘCIA]

Inwestycję prowadzi Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. Podczas niedawno zakończonego etapu m.in. zrekonstruowany został drewniany most nad fosą. Przez kilkadziesiąt lat zamiast niego do bramy prowadziła ziemna grobla. Odsłonięto fragment przysypanej ziemią oryginalnej, kamiennej drogi dojazdowej do fortu oraz udrożniono kanały burzowe.

Uzupełnione zostały brakujące fragmenty ceglane bramy, ustabilizowano ją i przywrócono jej statykę. Realizacja projektu była możliwa dzięki dotacjom, jakie Związek otrzymał od Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków (70 tys. złotych) oraz marszałka Województwa Podkarpackiego (30 tys. złotych). Prace zostały wykonane przez firmę Konserwacja Zabytków M. Filip, A. Filip w Rzeszowie,