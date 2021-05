Remonty trzech mostów na drodze wojewódzkiej w Bieszczady. Dofinansują je Lasy Państwowe

Od 2016 roku trwa współpraca PZDW i RDLP w Krośnie dotycząca współfinansowania inwestycji drogowych na bieszczadzkich trasach.

W Bieszczadach jest 120 mostów, do tej pory zmodernizowano ich 27. Nadleśnictwa przekazały ok. 2 miliony złotych.

Na ten rok Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich zaplanował trzy kolejne inwestycje. Najważniejszą jest remont mostu na Sanie, w miejscowości Huzele, w ciągu drogi wojewódzkiej Lesko – Cisna. To kontynuacja remontu, który zaczął się w ubiegłym roku. Most wymagał pilnej interwencji, by ruch po nim mógł nadal się odbywać. Wymienione zostały wówczas wszystkie kable sprężające w dźwigarach, co pozwoliło na przywrócenie nośności 30 ton. Drugi etap modernizacji mostu potrwa do połowy października. Dźwigary zostaną wyczyszczone i zabezpieczone, wyremontowane będą podpory i wykonana nowa nawierzchnia. Koszt prac to ponad 3,6 mln złotych.