Reprezentacja podkarpackich olimpijczyków z wizytą w Urzędzie Marszałkowskim [GALERIA]

- Chcieliśmy państwu serdecznie podziękować za to, że na igrzyskach olimpijskich w Tokio reprezentowali państwo Polskę, ale także województwo Podkarpackie - powitał gości Piotr Pilch. - To dowód na to, że ze sportem na Podkarpaciu nie jest źle, bo potrafimy wychować zawodników tak, by reprezentowali Polskę na najważniejszych imprezach. Sam start jest już wielkim sukcesem i za to wielkie gratulacje. Szkoda, że nie mamy olimpijczyków z medalem, ale uważam, że każdy wynik na takiej imprezie jest dużym sukcesem - dodał.

W spotkaniu wzięli udział lekkoatleci: Anna Wielgosz, Katarzyna Zdziebło, Rafał Augustyn; trener reprezentacji w tenisie stołowym Zbigniew Nęcek, a także operator TVP wywodzący się z Podkarpacia Arkadiusz Gruszka.

Wszyscy dzielili się swoimi wspomnieniami z Tokio, a także otrzymali upominki od wicemarszałka.