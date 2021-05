Reprezentacje Podkarpackiego ZPN wywalczyły przepustkę do finałów Mistrzostw Polski

Jako pierwsi do rywalizacji stanęli podopieczni Pawła Młynarczyka. Pierwsza połowa meczu mimo wielu dogodnych sytuacji podbramkowych drużyny z Podkarpacia zakończyła się bezbramkowym remisem. W 56. minucie pierwszą bramkę dla naszego zespołu zdobył Jakub Koszuliński, niestety 4 minuty później gospodarze doprowadzili do remisu. Bramkę na wagę trzech punktów oraz awansu do finałów Mistrzostw Polski w 78. minucie ponownie zdobył Jakub Koszuliński po podaniu Oskara Nerca.

Bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji młodszych piłkarzy, piąty mecz w ramach eliminacji do Mistrzostw Polski rozgrywała starsza reprezentacja U-14. W poprzednich czterech spotkaniach zespół Podkarpackiego ZPN zgromadził 9 punktów, wygrywając dwukrotnie z reprezentacją Opolskiego ZPN i raz z Małopolskim ZPN. Nasi W tej edycji eliminacji drużyna z Podkarpackiego ZPN przegrała tylko raz - pierwszej rundzie z reprezentacją Śląskiego ZPN. Rewanż w Lublińcu okazał się szczęśliwy. Już w pierwszej połowie po strzałach Kacpra Gołdy i Kacpra Wołowca nasz zespół prowadził 2-0. Przed przerwą strzałem z rzutu karnego wynik meczu ustalił Denis Matyśkiewicz. Zwycięstwo to dało awans do finałów MP, mimo, że do rozegrania została jeszcze jedna kolejka, w której zawodnicy z Podkarpacia zmierzą się z reprezentacją Małopolskiego ZPN.