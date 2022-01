Resoviacy wspominali stare, dobre czasy. Stara wiara doskonale czuła się w swoim towarzystwie

- Grałem tu sześć lat i był to piękny czas, wspaniałe wspomnienia – mówi Hubert Kopeć, wychowanek Orła Rudnik, który występował w Resovii na przełomie lat 80 i 90-tych. Słynął między innymi z fenomenalnie wykonywanych rzutów wolnych, co pomogło mu podpisać umowę z Legią Warszawa.

Jak cudne są wspomnienia

- W Resovii czułem się pewnie, w Legii byłem na początku trochę przytłoczony marką, wielkością klubu, ale pomogło też to, że z Igloopolu Dębica pojawił się tam też Jacek Zieliński. Miałem bratnią duszę. Przez sezon sporo pograłem. Potem pojawił się trener Wójcik, sprowadził zawodników z reprezentacji olimpijskiej i trzeba było szukać innego miejsca. Wylądowałem w Polonii Warszawa, gdzie rządził pan Romanowski, i gdzie zrobiliśmy awans do ekstraklasy.

Po grze w Polsce Hubert Kopeć wylądował w Niemczech, gdzie grał w niższych ligach. - Nie była to Bundesliga, ale żartów nie było. Na treningach walka szła na noże, można było nogi stracić, każdy walczył do upadłego o pierwszy skład. Mecz to była już czysta przyjemność – wspomina nasz rozmówca, który dziś ma do czynienia z naprawdę wielkimi pieniędzmi. - Pracuję w rzeszowskim skarbcu jako operator. Wydajemy, przyjmujemy pieniądze. No trzeba powiedzieć, że są to duże kwoty, jak to w banku – uśmiecha się pan Hubert.

Przysięga na dywaniku

Jednym z wybitniejszych wychowanków Resovii jest Wiesław Cisek. Grał w ekipie z Wyspiańskiego na początku lat 80-tych, następnie trafił do Legii, a potem na długie sezony zakotwiczył w łódzkim Widzewie. - Pochodzę z Albigowej, ale Resovia to całe moje życie. Trafiłem do niej późno, bo w wieku 15 lat. W klubie dostałem pokój w hotelu, nie musiałem dojeżdżać i mogłem się sportowo rozwijać. Czy miałem smykałkę? Wie pan, to był czas, że wracało się ze szkoły, a potem już tylko koledzy, boisko się liczyło. Coś tam musiałem umieć, skoro zostałem przyjęty do sekcji.