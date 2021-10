REST Rzeszów – mistrz Polski siatkarzy 50 plus. Wywalczyli złoty medal za dziesiątym podejściem

Zespół bez gwiazd, złożony z zawodników z Podkarpacia, dziesiąty raz wystąpił w tym czempionacie, ale dopiero teraz - w dwudziestych piątych, jubileuszowych mistrzostwach -, sięgnął po upragniony złoty medal.

- Do dziesięciu raz sztuka - uśmiecha się Mirosław Jamróz menedżer, organizator i dusza mistrzów Polski 50 plus. – Zaczynaliśmy od kategorii 40 plus. Raz nasz start zakończył się bez medalu, a tak zawsze sięgaliśmy po medale - srebrne i brązowe.