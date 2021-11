Reżyser Sławomir Górski szuka świadków życia rodziny płk Łukasza Cieplińskiego. Pomóż mu zrobić film!

- Andrzej Ciepliński, rocznik 47, miałby dzisiaj 74 lata, więc w takim wieku będą jego przyjaciele z grupy kabaretowej, w jakiej występował. Wiadomo mi, że była to dobrze zorganizowana i funkcjonująca grupa. Jeździła ona z występami po zakładach pracy, szkołach i teatrach. Zachowało się nawet zdjęcie z występu tych bodaj ośmiorga osób. Jestem przekonany, że wciąż żyją, ale dotarcie do nich jest prawie że niemożliwe. Może komunikat w Nowinach mi w tym pomoże - mówi Sławomir Górski.

W ubiegłym roku minął czas brakowania dokumentów wydanych po 1950 roku i reżyser przypuszcza, że dokumenty z lat 69, 70 i 71, kiedy Andrzej Ciepliński studiował na WSP w Rzeszowie, zostały zniszczone. Dokumentalista ma nadzieję, że może w jakiś prywatnych zbiorach zachowały się zdjęcia Andrzeja z tamtego okresu.

Sławomir Górski ma zgromadzoną już dużą część materiału do filmu. Zarejestrował głosy świadków, którzy już odeszli. Osiem lat temu przy okazji prac nad pierwszym swoim filmem o WiN, rozmawiał ze śp. Jadwigą Kopeć, łączniczką Cieplińskiego w rzeszowskim Podokręgu AK, rozmawiał też z Danutą Iwan-Lazarowicz, córką Adama Lazarowicza, zastępcy prezesa Cieplińskiego w IV Komendzie Zrzeszenia WiN, i ze Zbigniewem Chojnackim. Ten ostatni był świadkiem naocznym ostatnich dni Łukasza Cieplińskiego w celi śmierci i tuż przed egzekucją 1 marca 1951 roku. Zbigniew Chojnacki miał potwierdzić ostatnie słowa Łukasza z drogi do miejsca egzekucji „Znajdziecie przy mnie medalik, gdy mnie zabiją, włożę go do ust ” i widzieć, jak Ciepliński na deptaku, przed egzekucją, przykucnął, wyjął coś z buta i przyłożył do ust.