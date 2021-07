Robert Dadok, były gracz PGE Stali Mielec, a obecnie zawodnik Górnika Zabrze: Mielec będę wspominał bardzo pozytywnie

Przed sezonem 2018/2019 Robert Dadok został zawodnikiem Stali Stalowa Wola. W tym klubie pokazał się z dobrej strony i zaowocowało to transferem do PGE Stali Mielec przed rundą wiosenną sezonu 2019/2020.

- Na Podkarpaciu spędziłem trzy lata - na pewno rozwinąłem się tutaj jako zawodnik i człowiek - przyznaje piłkarz. - Bardzo cenię sobie ten czas - dodaje.

W Mielcu Dadok nie grał źle i wydawało się, że może w Stali pozostać.

- Spędziłem tutaj fajny czas, bo przyszedłem w czasie, gdy walczyliśmy o awans, co nam się udało. Kolejny sezon graliśmy w Ekstraklasie i naszym celem było utrzymanie - to też udało się wykonać, więc swoje największe sukcesy dotychczas przeżywałem w Mielcu dlatego będę to miejsce wspominał bardzo pozytywnie