Rodzice zapłacą więcej za opiekę i wyżywienie dzieci w rzeszowskich żłobkach

Od lutego przyszłego roku wzrośnie miesięczna opłata za pobyt w żłobku. Z obecnych 336 zł, czyli 12 procent minimalnego wynagrodzenia do 391 zł - 13 procent minimalnego wynagrodzenia. Z kolei opłata za wyżywienie podskoczy z 5 do 6 zł dziennie.

Agata Bobowska, dyrektor zarządu Miejskich Żłobków w Rzeszowie tłumaczyła, że podwyżki spowodowane są przede wszystkim rosnącymi kosztami towarów, usług i produktów żywnościowych.

Podliczyliśmy, że dziś za dziecko w miejskim żłobku trzeba zapłacić 336 zł opłaty stałej plus średnio 100 zł za wyżywienie (20 dni), czyli ok. 436 zł. Po podwyżkach będzie to 391 plus 120, czyli 511 zł.