Rodzicom uczniów z Dynowa podskoczyło ciśnienie z powodu niskiej temperatury w szkole Piotr Samolewicz

Dyrektor SP nr 1 w Dynowie Tadeusz Święs zapewnia, że od razu zareagował na sygnał rodziców o niskich temperaturach w salach lekcyjnych. FB

- W klasach lekcyjnych panuje temperatura ok. 20 stopni Celsjusza - zapewnił nas w piątek 14 stycznia dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie Tadeusz Święs. Jest to jego odpowiedź na interwencję rodziców, którzy mówią, że dzieci po przyjściu do szkoły po przerwie świątecznej marzły w niedogrzanych salach.