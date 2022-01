Rodzinny kapitał opiekuńczy. Złożono już wnioski na 353 tysiące dzieci

Rodzinny kapitał opiekuńczy to jedno z rozwiązań zaproponowanych w Polskim Ładzie. To nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. W sumie to 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny. Rodzice i opiekunowie sami mogą wybrać, czy chcą by świadczenie było wypłacane po 500 zł przez 2 lata, czy po 1 tys. zł przez rok.

Rodzice złożyli wnioski na 353 tysiące dzieci. W sumie w 2022 r. ma ich być ok. 615 tys.

Przypomnijmy. Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać tylko drogą elektroniczną - przez portal Empatia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną. Pieniądze będą wypłacane bezpośrednio na konto bankowe wskazane we wniosku.