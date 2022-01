Ropczyce. Brutalnie pobity mężczyzna nie żyje. Żona trafiła do aresztu śledczego

Zmarły pochodził z miejscowości Gryfino oddalonej od Ropczyc o ponad 750 km. Jednak to na Podkarpaciu znalazł miłość swojego życia, dlatego przeprowadził się do naszego regionu.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w nocy z 19 na 20 grudnia 2021 roku. Co się wydarzyło feralnej nocy? To wiedzą zapewne tylko sami zainteresowani. Wiadomo za to, że Marek G. został tak dotkliwie pobity, iż doznał licznych obrażeń zlokalizowanych w okolicy głowy i twarzy skutkujących powstaniem m. in. krwiaków śródmózgowych. Po długiej walce o jego życie, lekarze z jednego z rzeszowskich szpitali przegrali. Mężczyzna zmarł 1 stycznia. Cztery dni później Prokuratura Rejonowa w Ropczycach wszczęło śledztwo w tej sprawie.