Ropienka - podkarpacka wioska nafciarzy w powiecie bieszczadzkim. Jak odkryto tam ropę naftową? Przeczytajcie niezwykłą historię

Już sama nazwa potoku wskazuje na to, że jego wody musiała barwić ropa samoczynnie wyciekająca ze stoków. W tamtych czasach mieszkańcy Ropienki nie zdawali sobie jednak sprawy z bogactwa jakie ona daje. Co najwyżej używali jej do smarowania kół w furmankach i bejcowania drewnianych płotów. Kiedy w Ropience powstała pierwsza kopalnia trudno określić. Prawdopodobnie jeszcze przed 1863 rokiem. Na początku ropę czerpano z tzw. kopanek czyli otworów (studni) o średnicy 2,5 – 3 m wykopywanych ręcznie.

Przy drążeniu jednej z kopanek trysnęła gorąca woda o silnym strumieniu. Kopacze mieli problem jak ją zatamować. Dopiero modlitwy księdza i poświęcone przez niego worki z iłem i piaskiem wrzucone do 50-metrowej dziury załatwiły sprawę. Na pamiątkę tego wydarzenia postawiono w tym miejscu krzyż z figurą Chrystusa wykonaną i przywiezioną z Anglii. Stoi on do dziś na skrzyżowaniu w samym centrum kopalnianego osiedla.

Pamiątkowy krzyż

Marek Jakubowicz

Przy kopaniu innego szybu, na głębokości 60 metrów nastąpił nagły przypływ gazu uśmiercając kopacza i dwóch jego kolegów, którzy śpieszyli mu z pomocą. Takie to niebezpieczeństwa czyhały na pierwszych kamfiniarzy, jak wtedy nazywano nafciarską brać.