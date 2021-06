Rosną szanse SPR Stali Mielec na utrzymanie w ekstraklasie. Dziś w Mielcu zagrają gwiazdy Łomży Vive Kielce

„W związku z tym, że nie udało nam się zapewnić odpowiedniego budżetu MMTS Kwidzyn S.A. wycofuje się z procesu licencyjnego i w przyszłym sezonie nie przystąpi do rozgrywek PGNiG Superligi Mężczyzn. To trudna decyzja, ale nie udało nam się znaleźć innego rozwiązania” - poinformowała na oficjalnej stronie internetowej klubu prezes Agnieszka Laskowska.

Gdyby Kwidzyn rzeczywiście nie przystąpił do rozgrywek Superligi w sezonie 2021/22, to w lidze utrzymałby się przedostatni zespół, a ostatni zagrałby baraż o utrzymanie z SRS Przemyśl.

To wszystko może oznaczać, że w tym sezonie nikt z Superligi nie spadnie. To byłyby dobre wieści dla Mielca, który walczy o utrzymanie, a jego sytuacja w tabeli nie napawa optymizmem przed dwoma ostatnimi kolejkami. Obecnie SPR Stal ma tylko matematyczne szanse na uniknięcie baraży o utrzymanie, a bardzo mocno grozi jej nawet bezpośredni spadek.

PGNiG Superligę opuści bowiem ostatni zespół w tabeli. Na razie to miejsce zajmuje Piotrkowianin, ale drużyna z Piotrkowa Trybunalskiego, traci do Stali tylko dwa punkty i jeśli wygra jeden z dwóch najbliższych meczów, to awansuje na 13 barażową lokatę spychając na ostatnią ekipę z Podkarpacia. Drużyna trenera Dawida Nilsson ma sprawę utrzymania w swoich rękach, musi jednak zdobywać punkty, a to nie jest łatwe, bo dziś mierzy się z Łomżą Vive Kielce, a w weekend jedzie do Szczecina na mecz z Pogonią. Teoretycznie łatwiej ma Piotrkowianin, który gra z Tarnowem i Kwidzynem.