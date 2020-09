Rośnie ruch pasażerski w Jasionce, głównie za sprawą Ryanaira. W październiku wraca Lufthansa

33 tysiące pasażerów obsłużył w sierpniu port lotniczy Rzeszów-Jasionka. To o ponad 10 tysięcy więcej niż w poprzednim miesiącu, co świadczy o stopniowej odbudowie ruchu pasażerskiego na podrzeszowskim lotnisku. Stało się to głównie dzieki linii Ryanair, która przywróciła już ponad 60 proc. pierwotnie zaplanowanej siatki połączeń. 25 października wracają połączenia Lufthansy.

W sierpniu z usług niskokosztowego irlandzkiego przewoźnika skorzystało ponad 20 tysięcy pasażerów - najwięcej na trasach do Londynu i Dublina. Sporą popularnością cieszyły się też oferowane przez PLL LOT połączenia krajowe z Rzeszowa do Warszawy, Gdańska i Szczecina. Łącznie podróż na tych trasach odbyło ponad 10 tys. podróżnych. - Liczba pasażerów obsłużonych w sierpniu pozwala nam patrzeć w przyszłość bardziej optymistycznie, mimo iż - podobnie jak inne lotniska w Polsce - w porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowaliśmy spadek ruchu o około 70 procent – mówi Adam Hamryszczak, prezes zarządu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka. - Stopniowo odbudowujemy zaufanie podróżnych do samolotu jako najszybszego, a zarazem bezpiecznego środka transportu. Ufam, że ten pozytywny trend utrzyma się w kolejnych miesiącach, zarówno jeśli chodzi o rozwój naszej siatki połączeń, jak i wzrost poziomu wypełnienia rejsów – dodaje. Dobrą wiadomością dla pasażerów, szczególnie podróżujących w celach biznesowych, jest powrót bezpośredniego połączenia Lufthansy z Rzeszowa do Monachium. - Pierwszy rejs od czasu zawieszenia lotów zaplanowano na niedzielę - 25 października - informuje Marcin Kołacz, rzecznik prasowy Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka". - Samoloty typu Bombardier CRJ-900 będą odlatywać do stolicy Bawarii wczesnym popołudniem, codziennie z wyjątkiem sobót. Najtańszy bilet w obie strony kosztuje ok. 450 zł. Znany jest już rozkład lotów na sezon zimowy Ryanaira i LOT-u Boeingi irlandzkiego przewoźnika polecą z Rzeszowa do Londynu (codziennie), Dublina (3 razy w tygodniu), Manchesteru i Bristolu (2 razy w tygodniu) oraz East Midlands (raz w tygodniu). Z kolei LOT zaoferuje podróżnym codzienne połączenia z Warszawą, realizowane od poniedziałku do soboty 3 razy dziennie, a w niedziele 2 razy dziennie. W porównaniu z ubiegłorocznym rozkładem w sezonie zimowym liczba regularnych rejsów krajowych obsługiwanych przez podkarpackie lotnisko zmniejszy się o 33 procent, a międzynarodowych – o 27.