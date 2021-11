Rowerem w woj. podkarpackim. Gdzie na weekend 06 - 07 listopada? Pomysły na jednodniowy wypad

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w woj. podkarpackim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 06 - 07 listopada mamy 10 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. podkarpackim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. podkarpackim warto sprawdzić w weekend 06 - 07 listopada.

Trasy rowerowe po woj. podkarpackim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podkarpackim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 06 listopada w woj. podkarpackim ma być 11°C. Nie powinno padać. W niedzielę 07 listopada w woj. podkarpackim ma być 11°C.Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Trasa nr 1 - zielona Początek trasy: Narol

Stopień trudności: 2

Dystans: 30,41 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 315 m

Suma zjazdów: 315 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Gm.narol Długość trasy - ok. 30 km. Przebieg: Narol - Młynki - Huta Szumy - Korkosze - rezerwat Nad Tanwią - Rebizanty - wzgórze Kamienica - Huta Różaniecka - Maziarnia - Pniezory - góra Grochy - Młynki - Narol. Stopień trudności - średni. Oznakowanie - zielony szlak rowerowy, do rezerwatu przyrody Nad Tanwią w Rebizantach także żółty szlak pieszy Południowy. Mimo swej długości trasa jest bardzo przyjemna, ma charakter rekreacyjny. Przeważają lasy sosnowe, które dostarczają na bieżąco olejków aromatycznych. Walory: rezerwat Nad Tanwią z serią wodospadów tzw. „szumów" w korycie rzeki, wzgórze Kamienica (punkt widokowy, pomnik), Huta Różaniecka (ruiny cerkwi), rezerwat Las Bukowy ze ścieżką dydaktyczną. 0,0 km - początek trasy znajduje się na rynku w Narolu. Pośrodku rynku stoi ratusz - siedziba Urzędu Miasta i Gminy Narol, obok rokokowa kolumna św. Floriana - symbolu i patrona miasta. Kierujemy się do kościoła parafialnego. Kościół ten, p.w. Narodzenia NMP został wymurowany w latach 1790-1804, w 1914 r. spalony, a w 1915-1917 odbudowany. Obok stoi dzwonnica murowana z XIX wieku. Jedziemy dalej ulicą Józefowską o nawierzchni asfaltowej.

2,8 km - miejscowość Młynki. Znajduje się tu stary młyn i urokliwy staw z wysepką pośrodku. Dalej kierujemy się na zachód i mijając zabudowania zbliżamy się do mostu na Tanwi. Warto wspomnieć, że Tanew jest jedną z najczystszych rzek Polski. W jej wodach żyją pstrąg potokowy i lipień. Za mostem wjeżdżamy w las i skręcamy w prawo. Znajdujemy się na drodze utwardzonej, a nasza trasa rowerowa pokrywa się z pieszym szlakiem żółtym. Jadąc dalej, w głębi lasu po prawej stronie możemy zaobserwować paśniki postawione przez leśników dla zwierzyny leśnej. Na następnym rozwidleniu skręcamy w lewo. Nadal towarzyszy nam pieszy żółty szlak turystyczny. Droga jest piaszczysta, najlepiej pokonywać ją rowerami górskimi. Po przejechaniu ok. 6 km docieramy do drogi asfaltowej, skręcamy w lewo i wjeżdżamy do wsi Huta Szumy.

7,6 km - w Hucie Szumy, wśród nielicznych zabudowań, na rozstaju dróg stoi kapliczka. Wyjeżdżamy ze wsi, kierując się drogą na wprost, poruszamy się wśród pól uprawnych, dalej przez las sosnowy. Po prawej stronie widzimy dolinę Tanwi, nad którą pobudowano liczne domki letniskowe.

10,9 km - docieramy do wsi Rebizanty, przecinamy szosę asfaltową Susiec - Ruda Różaniecka. Drogą asfaltową kierujemy się do rezerwatu Nad Tanwią (ok. 1 km). Po prawej, w oddali dostrzeżemy zabudowania Rebizantów, a przy naszej drodze - wapienny krzyż otoczony trzema pomnikowymi lipami. Przy rezerwacie pole namiotowe i sklepik „U Gargamela", w którym można zaopatrzyć się w napoje i coś do zjedzenia. Wracamy po wrażeniach znad Tanwi do szosy i kierujemy się w prawo w kierunku wsi Huta Róża- niecka. Wjeżdżamy na wzgórze Kamienica (wys. 305 m n.p.m.).

13,4 km - na wierzchołku proponujemy się na chwilę zatrzymać, aby z pięknego punktu widokowego podziwiać nadzwyczaj rozległą panoramę Puszczy Solskiej, a przy pomniku minutą ciszy uczcić pamięć mieszkańców Huty Różanieckiej pomordowanych w czasie II wojny światowej.

14,3 km - Huta Różaniecka. W centrum wsi, na skrzyżowaniu stoi wapienny krzyż, budka telefoniczna, sklep spożywczy, nieco dalej zobaczymy gniazdo bocianie na słupie. Ptaki te na okolicznych polach odbywają w sierpniu zlotowiska, tzw. „sejmiki bocianie". Wyruszamy dobrą drogą asfaltową w kierunku Rudy Różanieckiej. Docieramy do kolejnego pomnika ku czci pomordowanych mieszkańców Huty Różanieckiej w czasie ostatniej wojny. Jadąc dalej, radzimy zwrócić uwagę na napisy na niektórych drzewach - są to oznaczenia oddziałów leśnych.

18,6 km - na skrzyżowaniu opuszczamy szosę do Rudy Różanieckiej, skręcając w asfaltową drogę leśną w lewo. Latem i wczesną jesienią możemy tu wstąpić do lasu na grzyby. Przy trasie znajduje się drewniany budyneczek z napisem „Domek Antoniego".

23,3 km - na stoku góry Grochy mijamy kamieniołom wapienia.

24,2 km - można na chwilę zboczyć w lewo, do rezerwatu Las Bukowy, by przespacerować się ścieżką dydaktyczno-przyrodniczą. Wracamy do drogi asfaltowej, którą jedziemy dalej, mijamy osadę leśną Łozy (przed nami niewielki podjazd). Zjeżdżamy w dolinę, następnie skręcamy ostro w lewo. Tu przy utwardzonej drodze znajduje się miejsce wypoczynkowe dla rowerzystów. Udajemy się w prawo, by znaleźć się na powrotnej trasie przez Młynki do Narola.

30,1 km - rynek w Narolu, koniec trasy.

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 44 "Przez Puszczę Solską do Narola" Początek trasy: Narol

Stopień trudności: 2

Dystans: 29,73 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 371 m

Suma zjazdów: 371 m Trasę dla rowerzystów poleca UM_Podkarpackie W większości leśna trasa o zróżnicowanej rzeźbie terenu. Głównymi atrakcjami będą dawne cerkwie, stawy rybne, leśne trakty oraz miasteczko Narol. To w nim proponujemy rozpocząć wycieczkę. Samochód możemy zostawić w centrum, przy rynku. Stąd ruszamy drogą wojewódzką na południe. Skręcamy w ulicę Sportową. Przejeżdżamy obok odrestaurowanej dawnej cerkwi greckokatolickiej, w której urządzono Centrum Koncertowo-Wystawiennicze. Przed nami około 4-kilometrowy odcinek prowadzący drogą gruntową. Tutaj czekają nas dwa podjazdy. Cały czas jedziemy za znakami żółto-niebieskiego szlaku rowerowego. Asfaltem zjeżdżamy do Łówczy. Przed cmentarzem odbijamy w lewo, by zobaczyć położoną nieco na uboczu dawną cerkiew . Dojeżdżamy do drogi głównej i skręcamy w prawo. W Płazowie przecinamy drogę wojewódzką, by obejrzeć kolejną zabytkową świątynię . Kierując się za drogowskazem docieramy do Rudy Różanieckiej, której powstanie, jak sama nazwa wskazuje, związane było z wybudowaniem w XVII w. zakładu metalurgicznego. Dziś miejsce to jest znane z zespołu pałacowo-parkowego, użytkowanego obecnie przez Dom Pomocy Społecznej oraz kompleksu stawów rybnych, będących rajem dla miłośników wędkarstwa. Jadąc lokalną drogą na północ, mijamy dwa atrakcyjne miejsca, w których skosztować można tutejszych rybich przysmaków. Są to: Dębowy Dwór – duży ośrodek z wyspą, przystanią i plażą oraz Cztery Stawy – klimatyczny mały bar z miejscem wypoczynkowym. Za tym drugim, skręcamy w pierwszą drogę asfaltową, w prawo. Przed nami około 10-kilometrowy przejazd przez Puszczę Solską, co ważne – bez ruchu samochodowego. Po drodze czeka nas jeden większy podjazd. Po dojeździe do drogi wojewódzkiej, skręcamy w lewo i kierujemy się w stronę rynku.

ATRAKCJE NA TRASIE: Rynek w Narolu – czworoboczny, z kolumną św. Floriana, ratuszem z lat 1928–1932 i ciekawymi kamienicami wokół. Obok ratusza mieści się kamień dziękczynny wystawiony ku czci Jana III Sobieskiego, który uwolnił prowadzonych przez Tatarów w niewolę mieszkańców miasta. Po przeciwnej stronie drogi usytuowany jest barokowo-klasycystyczny kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z mauzoleum rodu Łosiów – właścicieli miasta. Dawna greckokatolicka cerkiew pw. św. Paraskewy w Łówczy – usytuowana nieopodal głębokiej doliny potoku, w otoczeniu kamiennych krzyży z miejscowego wapienia bruśnieńskiego. Świątynia wzniesiona została w końcu XVIII w. W 1905 r. przeszła gruntowny remont. Po II wojnie światowej została przejęta przez kościół rzymskokatolicki, któremu służy do dziś. Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Matki Bożej w Płazowie – murowana, skromna w swej formie, jedna z młodszych cerkwi w regionie, bo zbudowana w 1936 r., w miejscu poprzedniej drewnianej świątyni z początku XVIII w. Od czasów II wojny światowej stoi opuszczona i nieużytkowana. Na przycerkiewnym cmentarzu zachowały się kamienne krzyże – świadectwo miejscowej kamieniarki bruśnieńskiej.

Puszcza Solska – rozległy kompleks leśny na Równinie Biłgorajskiej, ciągnący się w obrębie województw lubelskiego i podkarpackiego aż do granicy z Ukrainą. Dominują w nim lasy sosnowe, częściowo sztucznie nasadzone. Popularne są także jodły oraz porastające torfowiska leszczyny, jałowce, derenie i wrzosowate. Główną rzeką jest Tanew, na której tworzą się malownicze kaskady i progi rzeczne. W okolicach Huty Różanieckiej znajdują się liczne stawy hodowlane. Puszcza słynie z bogactwa zwierząt, grzybów i jagód. O jej dostępności świadczą licznie przecinające ją drogi i trakty leśne, po których prowadzą znakowane szlaki turystyczne.

🚲 Trasa rowerowa: Koncepcja trasy Początek trasy: Narol

Stopień trudności: 2

Dystans: 345,54 km

Czas trwania wyprawy: 21 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 173 m

Suma podjazdów: 1 080 m

Suma zjazdów: 1 076 m Trasę dla rowerzystów poleca Kamienny

Najważniejszym elementem, który wyznaczył trasę, były kamienne krzyże przydrożne.

Podczas tworzenia trasy szczególnie brane były pod uwagę najważniejsze elementy infrastruktury turystycznej ziemi lubaczowskiej, które pozwalają na bezproblemowe pokonanie trasy w kilka dni: istniejące trasy rowerowe, które posiadają już oznakowanie, oznakowane atrakcje i miejsca, punkty noclegowe, punkty gastronomiczne i sklepy spożywcze. Oprócz kamiennych krzyży przydrożnych, które są głównym aspektem trasy, zwrócono szczególną uwagę, by w zasięgu były też miejsca o szczególnym znaczeniu sakralnym: kościoły i kaplice, cerkwie, kapliczki.

Stopień trudności: 1

Dystans: 16,13 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz.

Przewyższenia: 32 m

Suma podjazdów: 64 m

Suma zjazdów: 65 m Rowerzystom trasę poleca RowerempoRoztoczu

Szlak żółty

Długość trasy - 16 km. Przebieg: Narol - Lipsko (pole bitwy) - Łukawica - Wola Wielka - Jacków Ogród - Dębiny - Jędrzejówka - Narol. Stopień trudności: mały (na całej długości droga utwardzona). Oznakowanie: kolor żółty.

0,0 km - spod ratusza w Narolu kierujemy się drogą do Werchraty. Przejeżdżamy przez most na strumieniu Krwawica i jesteśmy w Lipsku. 0,6 km - na skrzyżowaniu w centrum Lipska odbiega w prawo droga prowadząca do Huty Złomy przez Jędrzejówkę i Dębiny - nią będziemy wracać z wycieczki. Jedziemy prosto, mijając zabudowania miejscowości Lipsko. Na skraju wioski stoi drewniany drogo-wskaz do fortyfikacji ziemnych - wału obronnego dawnego miasta z XVII w. W prawo odbiega zielony szlak im. Brata Alberta (wytyczony w 1990 r.). Wyjeżdżając z Lipska po lewej stronie drogi napotkamy tablicę pamiątkową odsłoniętą w 1975 roku ku czci 36 osób poległych w walce i zamordowanych podczas napadu UPA. Poruszamy się szosą prowadzącą przez Łukawicę i Wolę Wielką do Werchraty. Z czasem wyjeżdżamy na otwartą przestrzeń pól, skąd rozlega się widok na Wielki Dział. Po lewej stronie drogi znajduje się cmentarz, w dali za nim, przysiółek Kijasówka. Droga w prawo prowadzi do miejscowości Pizuny, najmniejszej wioski w gminie Narol, znanej jako miejsce urodzenia bł. Siostry Bernardyny (Marii Jabłońskiej), przełożonej zgromadzenia Sióstr Albertynek. Na miejscu jej dawnego domu rodzinnego stoi dziś kaplica i ośrodek rekolekcyjny.

5,4 km - dojeżdżamy do Łukawicy. Rejony Łukawicy, Brzezinek i Lipia to prawdziwe zagłębie archeologiczne. Odkryto tu cmentarzyska kurhanowe kultury ceramiki sznurowej. Należały one do tej samej grupy ludności, która wypasała bydło i przenosiła się z nim na coraz to nowe miejsca wzdłuż łąk nadrzecznych. Ludność ta chowała swoich zmarłych, paląc ich uprzednio na stosie i sypiąc w miejsce ciałopalenia nasyp zwany kurhanem. Kurhany otaczano palisadą drewnianą, którą nie-kiedy również palono. W Łukawicy zobaczymy jedno z najwydajniejszych źródeł Tanwi na Roztoczu Wschodnim.

Przy drodze, pod ogromną pomnikową lipą stoi kamienny, biały krzyż z 1882 r., a w dole w pobliżu źródeł widać zabytkową kapliczkę z XIX wieku. Opuszczamy Łukawicę, mijając po prawej zjazd na Dębiny (5,8 km). Nadal poruszamy się szosą do Werchraty. Wyjeżdżamy na otwartą przestrzeń pól, z których odsłaniają się piękne, rozległe widoki. Po prawej stronie między polami, pośród wiekowych akacji stoi odnowiona kapliczka z obrazem i figurką Matki Bożej.

7,9 km - dojeżdżamy do skrzyżowania dróg w Woli Wielkiej. W centrum wsi znajduje się kościół oraz zabytkowy drewniany zespół cerkiewny z dzwonnicą. Skręcamy w prawo, w kierunku Dębin (3 km), droga w lewo prowadzi do Werchraty (8 km). Mijamy stojący pod rozłożystą brzozą krzyż wapienny.

9,9 km - docieramy do zabudowań wsi Jacków Ogród, zwanej też Icków Ogród. Obecnie jest to część sołectwa Wola Wielka. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo na Dębiny, droga prosto umożliwia powrót do Łukawicy. W lesie, 100 m od drogi, po jej prawej stronie na niewysokim pagórku można odnaleźć kamienny krzyż z 1935 roku, postawiony na dawnym cmentarzu cholerycznym z roku 1915. 11,4 km - na krzyżówce w Dębinach skręcamy w prawo. W Jędrzejówce jedziemy przez pewien czas drogą z płyt betonowych, potem asfaltową. Na trasie napotkamy żółty drogowskaz kierujący w prawo, do miejsca odpoczynku nad wodą, na tzw. Stawiska. Za zabudowaniami wsi po lewej stronie drogi, na wzniesieniu porośniętym borem sosnowym, znajduje się cmentarz choleryczny, na którym stoi wysoki krzyż z 1848 roku. Przejeżdżamy przez most na Tanwi. Po prawej stronie na wzgórku znajduje się kamienny krzyż dziękczynny.

15,4 km - na skrzyżowaniu w centrum Lipska skręcamy w lewo. Jesteśmy na drodze, którą jechaliśmy na początku wycieczki.

16,0 km - wycieczkę kończymy na rynku w Narolu.

🚲 Trasa rowerowa: Pętla Krasne i Strażów Początek trasy: Rzeszów

Stopień trudności: 1

Dystans: 21,52 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 177 m

Suma zjazdów: 183 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Leszek.fila Łatwa trasa z jednym tylko dłuższym podjazdem. Idealna na rower szosowy.

Startujemy i kończymy w Krasnem.

Należy uważać na ruch samochodów na głównych drogach.

🚲 Trasa rowerowa: Narol - Szumy nad Tanwią - Krasnobród - Tomaszów Lubelski - Narol Początek trasy: Narol

Stopień trudności: 1

Dystans: 101,27 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 736 m

Suma zjazdów: 725 m Rowerzystom trasę poleca Erytryn

Trasa: Narol - Huta Różaniecka - Szumy nad Tanwią - Susiec - kłm. Nowiny - Majdan Sopocki - Sanderki - Krasnobród - Tomaszów Lubelski - Podlesina - Narol

🚲 Trasa rowerowa: Narol - Hrebenne - Horyniec - Lubaczów - Narol Początek trasy: Narol

Stopień trudności: 1

Dystans: 125,1 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 169 m

Suma podjazdów: 740 m

Suma zjazdów: 745 m Erytryn poleca tę trasę rowerzystom Narol - Wola Wielka - Długi Goraj - Punkt Oporu Mosty Małe - Hrebenne - Siedliska - Werchrata - Horyniec Zdrój - Lubaczów - Cieszanów - Nowe Brusno - Huta Złomy - Narol

🚲 Trasa rowerowa: PODKARPACKIE Trasa 39 "Z Rzeszowa na pogórza" Początek trasy: Rzeszów

Stopień trudności: 2

Dystans: 37,83 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 196 m

Suma podjazdów: 548 m

Suma zjazdów: 548 m UM_Podkarpackie poleca tę trasę rowerzystom Proponowana trasa prowadzi ze stolicy województwa na południe. Wiedzie przez pagórkowate tereny pogórzy: Dynowskiego i Strzyżowskiego. W większości przebiega przez tereny zabudowane Rzeszowa z rozległymi przedmieściami oraz niewielkie miasto Tyczyn. Połowa trasy pokrywa się z przebiegiem szlaku Green Velo. Trasę rozpoczynamy z obszernego parkingu przy Moście Zamkowym w pobliżu centrum Rzeszowa. Nieopodal mieści się warta odwiedzenia rzeszowska starówka, której serce stanowi rynek z ratuszem. Pod nim, w podziemnych korytarzach utworzono trasę turystyczną. W pobliżu rynku znajduje się inna ciekawa atrakcja – Muzeum Dobranocek. Wracając do naszej trasy, przejeżdżamy przez most na Wisłoku. Kierujemy się za oznakowaniem szlaku Green Velo. Drogami rowerowymi jedziemy wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych miasta. Ulicą Paderewskiego przejeżdżamy obok parku z dworem oraz neogotyckiego kościoła. Dalej kierujemy się na południe przez dawne wsie, obecnie w granicach Rzeszowa: Święty Roch i Matysówkę. Zaliczamy dość długi podjazd, który wynagradzają widoki na okolicę. Lokalnymi drogami, wśród rozproszonej zabudowy, zjeżdżamy do Tyczyna . Przed nami kolejny podjazd i widokowy odcinek trasy. W Hermanowej kontynuujemy jazdę szlakiem Green Velo aż do samego Rzeszowa. Przejeżdżamy przez niewielki kompleks leśny, gdzie zlokalizowany jest MOR. Nieco dalej możemy posilić się przed dalszą jazdą w amerykańskiej restauracji. Zjeżdżamy do Budziwoja – obecnie w granicach Rzeszowa. Wzdłuż ulicy Jana Pawła II, jedziemy wygodną, szeroką drogą rowerową. Końcowy odcinek trasy przebiega wzdłuż Wisłoka. Mijamy MOR i tereny rekreacyjne nad rzeką. Ulicą Podwisłocze docieramy w pobliże Mostu Zamkowego, po przekroczeniu którego kończymy wycieczkę.

ATRAKCJE NA TRASIE: Zamek Lubomirskich w Rzeszowie – jego budowę rozpoczął w XVII w. Mikołaj Spytek Ligęza. Kolejni właściciele – Lubomirscy, kontynuowali rozbudowę. Powstała wtedy nowoczesna jak na owe czasy forma palazzo in fortezza. Była to obszerna, czteroboczna budowla, otoczona kamiennymi fortyfikacjami, z czterema bastionami, z dziedzińcem pośrodku i wysoką wieżą bramną od strony zachodniej. Kiedy po rozbiorach Rzeszów wszedł w skład monarchii austriackiej, urządzono tu więzienie, funkcjonujące bez przerwy do 1981 r. Na początku XX w., zachowując mury obronne, zburzono dawny zamek Lubomirskich, i w 1906 roku, oddano do użytku nową budowlę. Obecnie zamek jest siedzibą rzeszowskiego Sądu Okręgowego. Letni pałac Lubomirskich w Rzeszowie – późnobarokową rezydencję wzniesiono pod koniec XVII w., a w kolejnym stuleciu przebudowano. Ulokowana obok zamku, służyła Lubomirskim jako miejsce rozrywki. Tutaj mieścił się m.in. teatr dworski. Całość otaczał ogród w stylu francuskim. Obecnym właścicielem jest Okręgowa Izba Lekarska. W pobliżu mieści się, podświetlana nocą, Fontanna Multimedialna. Zespół pałacowo-parkowy w Tyczynie – składa się z pałacu, oficyny, spichlerza, stajni i parku. Najbardziej okazałą budowlą jest odrestaurowany w ostatnim czasie eklektyczny pałac. Wzniesiono go w latach 1962–1969 dla rodziny Wodzickich. Pod koniec XIX w. obiekt był przebudowany. Po II wojnie światowej zaadaptowano go na potrzeby szkoły i taką funkcję pełni do dziś.

🚲 Trasa rowerowa: Moja droga do Wiecznego Miasta Początek trasy: Rzeszów

Stopień trudności: 3

Dystans: 1 533,56 km

Czas trwania wyprawy: 95 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podjazdów: 0 m

Suma zjazdów: 0 m Trasę dla rowerzystów poleca Buchtini

Wyruszamy z Rzeszowa w grupie kilkudziesięciu osób. Strach? Owszem, o to czy zdołam wytrzymać trudy podróży, o to, czy złożony przeze mnie rower nie rozsypie się... Polska żegna nas rzewnymi łzami. Wcale nie lepszą pogodą wita Słowacja. W strugach deszczu przyjeżdżamy do pierwszego miejsca noclegu poza granicami kraju. Góry - pierwsze potyczki Następne etapy są bezustannym mierzeniem się z mniejszymi, bądź większymi podjazdami. Często w deszczu. Dopiero po kilku dniach na dłużej zza chmur pokazuje się słońce. Asfalt zaczyna wysychać, co oznacza, że wreszcie na zjazdach można rozwinąć skrzydła. Chwilami prędkości maksymalne przekraczają 60km/h. Jedziemy tak szybko, że w plątaninie skrzyżowań i ulic gubimy jednego kolarza. Złośliwi zaczynają liczyć, ilu nas dotrze do Wiecznego Miasta, jeśli tempo strat utrzyma na niezmienionym poziomie. Szczęśliwie kończy się tylko na strachu...

Nuda wielkich nizin Dalsza trasa podróży biegnie północnym fragmentem Niziny Węgierskiej. Teren płaski, monotonny. Czasami wydaje mi się, że kręcimy się w kółko, że już tu byliśmy. Wrażenie potęgują szare domki jakby uformowane wg jednego wzoru. Witamy w Austrii Mijamy wsie i miasteczka. Cieszy nas wszystko : łagodnie ukształtowany teren, cisza, ogrom zieleni i kwiatów. Mamy świadomość, że lada dzień przyjdzie nam stawić czoła Alpom, które w oddali wyglądają jeszcze niewinnie. Roszady w grupach stają się coraz bardziej widoczne. Po prostu najmłodszych uczestników wyprawy dopada kryzys. Uwolnieni spod matczynych skrzydeł, z dala od wygodnego łóżka, rzuceni na pastwę górom, nie radzą sobie z emocjami. A z każdym dniem podjazdy stają dłuższe i bardziej wymagające. Góry - decydujące starcie dnia podróży Alpy mają pokazać swoje prawdziwe oblicze. Po pierwszych 3. km jazdy rozpoczyna się podjazd, o którym od momentu wyruszenia w drogę bezustannie szeptano w namiotach. 27 km pod górę. Droga wznosi się ostro w górę, by zaraz runąć w dół. Potem ponownie w górę i w dół. Często zatrzymujemy się, chcąc wykorzystać malownicze przełęcze, mosty, jeziora w roli tła do naszych zdjęć. Zdobycie Magdalensbergu (1340m n.p.m.) nie oznacza końca atrakcji. Po serii pamiątkowych zdjęć uwieczniających nasz pobyt na tak dużej wysokości możemy przez chwilę odetchnąć, wysłać do znajomych okolicznościowe kartki pocztowe. Słoneczna Italia Po przekroczeniu granicy austriacko-włoskiej zaczyna się 40-kilometrowym zjazd. Pędzimy, mijając liczne tunele. Zachwyt budzą przełęcze, ruiny zamków, mosty i akwedukty pamiętające czasy Cezara. Nocą nad położony u podnóża Alp nasz camping nadciąga huragan. Potężne podmuchy wiatru miotają namiotami do rana. Z Gemony del Friuli wyjeżdżamy pchani mocnym, porywistym wiatrem. Na północnym horyzoncie wciąż widać majestatyczne Alpy. Obłoki, które dawały nam ożywczy cień zostały niestety nad górskimi szczytami.

Między morzem a niebem W Wenecji zatrzymujemy się na dłużej. Zanim zmierzymy się z Apeninami chcemy nabrać sił, ale też zwiedzić to miasto zawieszone między morzem a niebem. U celu podróży Ostatni etap wypraw jest wręcz najeżony licznymi podjazdami. Z wyraźnym wysiłkiem zdobywamy kolejne przełęcze. Uwagę moją przyciągają gaje oliwne, strzeliste cyprysy, rozczochrane palmy. Słowem, Umbria jawi się przed nami w pełnej krasie. Jak twierdzą mieszkańcy, to jedno najbardziej przyjaznych dla ludzi miejsc. I trudno się z nimi nie zgodzić... Po 11 godzinach spędzonych na siodełkach - z wyraźną radością - przekraczamy bramę campingu Tiber. Odkrywanie Wiecznego Miasta Odkrywanie Rzymu rozpoczynamy od wizyty w Muzeach Watykańskich. Nigdzie indziej nie zobaczymy takiego ogromu bezcennych dzieł Michała Anioła, Botticelliego, Perugina, Rafaela. Mile zaskakuje mnie polski akcent w postaci płótna Jana Matejki ukazującego zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Zwiedzanie miasta przerywamy wypadem nad morze. Podczas gdy jedni grają w piłkę, inni zażywają kąpieli w ciepłych wodach Morza Tyrreńskiego. Kolejnego dnia znów pojawiamy się na ulicach Rzymu. Postanawiamy zobaczyć Koloseum. Po drodze zaglądamy do kościoła San Pietro in Carcere. Tutaj - jak głosi stare podanie - więziony był św. Piotr. Zachowała się nawet kolumna, do której był przykuwany łańcuchem. Uwagę każdego turysty zwraca niezwykły odcisk twarzy ma ścianie. Podobno powstał w momencie, gdy jeden ze strażników popchnął św. Piotra. Dalej czekają na nas ruiny Forum Romanum, Panteon i Fontana di Trevi. Oczywiście, tak jak wszyscy, wrzucam do niej kilka drobnych monet, aby tu jeszcze kiedyś powrócić...

🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż Wisłoka Rzeszów - Boguchwała Początek trasy: Rzeszów

Stopień trudności: 1

Dystans: 46,5 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 2 380 m

Suma zjazdów: 2 388 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Dagobert

Trasa wzdłuż Wisłoka na odcinku od Mostu na Lwowskiej w Rzeszowie do wiszącej kładki w Boguchwała (x2). Trasa wzdłuż Wisłoka przez Olszynki, Bulwary, obok Lisiej Góry, wzdłuż Zalewu, do Boguchwały, zespół pałacowy, do wiszącej kładki, ul. Senatorska w stronę Żwirowni. Trasa łatwa na maxa, suma podjazdow to ze 35 metrów

