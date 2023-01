Rowerem w woj. podkarpackim. Gdzie w weekend 7 - 8 stycznia? Pomysły na jednodniowy wypad

Rowerem po woj. podkarpackim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podkarpackim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Początek trasy: Narol

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,41 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 315 m

Suma zjazdów: 315 m

Trasę dla rowerzystów poleca Gm.narol

Długość trasy - ok. 30 km. Przebieg: Narol - Młynki - Huta Szumy - Korkosze - rezerwat Nad Tanwią - Rebizanty - wzgórze Kamienica - Huta Różaniecka - Maziarnia - Pniezory - góra Grochy - Młynki - Narol. Stopień trudności - średni. Oznakowanie - zielony szlak rowerowy, do rezerwatu przyrody Nad Tanwią w Rebizantach także żółty szlak pieszy Południowy. Mimo swej długości trasa jest bardzo przyjemna, ma charakter rekreacyjny. Przeważają lasy sosnowe, które dostarczają na bieżąco olejków aromatycznych. Walory: rezerwat Nad Tanwią z serią wodospadów tzw. „szumów" w korycie rzeki, wzgórze Kamienica (punkt widokowy, pomnik), Huta Różaniecka (ruiny cerkwi), rezerwat Las Bukowy ze ścieżką dydaktyczną.

0,0 km - początek trasy znajduje się na rynku w Narolu. Pośrodku rynku stoi ratusz - siedziba Urzędu Miasta i Gminy Narol, obok rokokowa kolumna św. Floriana - symbolu i patrona miasta. Kierujemy się do kościoła parafialnego. Kościół ten, p.w. Narodzenia NMP został wymurowany w latach 1790-1804, w 1914 r. spalony, a w 1915-1917 odbudowany. Obok stoi dzwonnica murowana z XIX wieku. Jedziemy dalej ulicą Józefowską o nawierzchni asfaltowej.

2,8 km - miejscowość Młynki. Znajduje się tu stary młyn i urokliwy staw z wysepką pośrodku. Dalej kierujemy się na zachód i mijając zabudowania zbliżamy się do mostu na Tanwi. Warto wspomnieć, że Tanew jest jedną z najczystszych rzek Polski. W jej wodach żyją pstrąg potokowy i lipień. Za mostem wjeżdżamy w las i skręcamy w prawo. Znajdujemy się na drodze utwardzonej, a nasza trasa rowerowa pokrywa się z pieszym szlakiem żółtym. Jadąc dalej, w głębi lasu po prawej stronie możemy zaobserwować paśniki postawione przez leśników dla zwierzyny leśnej. Na następnym rozwidleniu skręcamy w lewo. Nadal towarzyszy nam pieszy żółty szlak turystyczny. Droga jest piaszczysta, najlepiej pokonywać ją rowerami górskimi. Po przejechaniu ok. 6 km docieramy do drogi asfaltowej, skręcamy w lewo i wjeżdżamy do wsi Huta Szumy.

7,6 km - w Hucie Szumy, wśród nielicznych zabudowań, na rozstaju dróg stoi kapliczka. Wyjeżdżamy ze wsi, kierując się drogą na wprost, poruszamy się wśród pól uprawnych, dalej przez las sosnowy. Po prawej stronie widzimy dolinę Tanwi, nad którą pobudowano liczne domki letniskowe.

10,9 km - docieramy do wsi Rebizanty, przecinamy szosę asfaltową Susiec - Ruda Różaniecka. Drogą asfaltową kierujemy się do rezerwatu Nad Tanwią (ok. 1 km). Po prawej, w oddali dostrzeżemy zabudowania Rebizantów, a przy naszej drodze - wapienny krzyż otoczony trzema pomnikowymi lipami. Przy rezerwacie pole namiotowe i sklepik „U Gargamela", w którym można zaopatrzyć się w napoje i coś do zjedzenia. Wracamy po wrażeniach znad Tanwi do szosy i kierujemy się w prawo w kierunku wsi Huta Róża- niecka. Wjeżdżamy na wzgórze Kamienica (wys. 305 m n.p.m.).

13,4 km - na wierzchołku proponujemy się na chwilę zatrzymać, aby z pięknego punktu widokowego podziwiać nadzwyczaj rozległą panoramę Puszczy Solskiej, a przy pomniku minutą ciszy uczcić pamięć mieszkańców Huty Różanieckiej pomordowanych w czasie II wojny światowej.

14,3 km - Huta Różaniecka. W centrum wsi, na skrzyżowaniu stoi wapienny krzyż, budka telefoniczna, sklep spożywczy, nieco dalej zobaczymy gniazdo bocianie na słupie. Ptaki te na okolicznych polach odbywają w sierpniu zlotowiska, tzw. „sejmiki bocianie". Wyruszamy dobrą drogą asfaltową w kierunku Rudy Różanieckiej. Docieramy do kolejnego pomnika ku czci pomordowanych mieszkańców Huty Różanieckiej w czasie ostatniej wojny. Jadąc dalej, radzimy zwrócić uwagę na napisy na niektórych drzewach - są to oznaczenia oddziałów leśnych.

18,6 km - na skrzyżowaniu opuszczamy szosę do Rudy Różanieckiej, skręcając w asfaltową drogę leśną w lewo. Latem i wczesną jesienią możemy tu wstąpić do lasu na grzyby. Przy trasie znajduje się drewniany budyneczek z napisem „Domek Antoniego".

23,3 km - na stoku góry Grochy mijamy kamieniołom wapienia.

24,2 km - można na chwilę zboczyć w lewo, do rezerwatu Las Bukowy, by przespacerować się ścieżką dydaktyczno-przyrodniczą. Wracamy do drogi asfaltowej, którą jedziemy dalej, mijamy osadę leśną Łozy (przed nami niewielki podjazd). Zjeżdżamy w dolinę, następnie skręcamy ostro w lewo. Tu przy utwardzonej drodze znajduje się miejsce wypoczynkowe dla rowerzystów. Udajemy się w prawo, by znaleźć się na powrotnej trasie przez Młynki do Narola.

30,1 km - rynek w Narolu, koniec trasy.

