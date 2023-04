Rowerowy Maj w Rzeszowie. Zabawa promująca zdrowie i aktywność wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

- Nasza szkoła od lat promuje zdrowy tryb życia, organizujemy i zachęcamy do udziału w różnorakich zajęciach sportowych. Bardzo się cieszę, że to u nas rozpoczynamy akcję w tym roku. Mam nadzieję, że nasi podopieczni jeszcze aktywniej postawią na ruch na świeżym powietrzu i zrezygnują z dojazdu do szkoły samochodami – mówi Agnieszka Fijałkowska, wicedyrektor SP 19 w Rzeszowie.

- Udział w kampanii to same zalety, nie tylko dla uczestników, ale również dla szkół, przedszkoli i miast. Najwięcej korzystają oczywiście aktywni uczniowie i przedszkolaki. Dzięki codziennym aktywnym dojazdom na lekcje, zaczynają dzień od ruchu fizycznego, co jest uznawane za metodę zwiększenia efektywności nauki i poprawy koncentracji. Są bardziej aktywni i uśmiechnięci, a ich motywacja aby nie opuścić ani dnia nauki zdecydowanie wzrasta – mówi Krystyna Stachowska, wiceprezydent Rzeszowa.

Akcja jest skierowana do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, ich rodziców oraz grona pedagogicznego. Poprzez zabawę popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii.

Jak przekonują organizatorzy kampanii, aktywne dzieciństwo to podstawa zdrowia, pozwala wzmocnić organizm, zwiększyć sprawność i odporność dziecka. Dzięki samodzielnym lub wspólnym z rodzicami i rówieśnikami dojazdom, uczniowie stają się bardziej pewni siebie i samodzielni, lepiej poznają swoją okolicę oraz nabywają i utrwalą znajomość zasad bezpiecznego poruszania się po drogach poprzez własną praktykę. Rower, czy hulajnoga okazują się być równie skutecznym, a zarazem o wiele bardziej atrakcyjnym środkiem transportu do szkoły, przedszkola czy domu.

Tytuł najbardziej rowerowej klasy w szkole przynosi dużo satysfakcji

Rowerowy Maj uczy poprzez zabawę, a zasada „fair play” to nieodłączny element tej kampanii. Każda aktywna podróż do szkoły zwiększa szansę na zdobycie nagrody indywidualnej, jak i klasowej. Dążenie do wspólnego celu zacieśnia relacje między uczniami, wzmacnia koleżeństwo i umiejętności pracy zespołowej. Tytuł najbardziej rowerowej klasy w szkole przynosi dużo satysfakcji i gwarancję dobrej zabawy w postaci wspólnego wyjścia do kina, aquaparku, kręgielni, czy parku linowego.