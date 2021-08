Rozbiórka kładki nad torami kolejowymi w Mielcu [ZDJĘCIA] Michał Krawiec

Koparka unosi metalowy element i po półobrocie kładzie go do kontenera, na stosie podobnych konstrukcji. Maszyna przypomina egzotycznego drapieżnika, pastwiącego się nad świeżo upolowaną ofiarą. Po drugiej stronie szyn deszcz pomarańczowych iskier wydobywa się spod ostrza tnącego metal. Kładka nad torami kolejowymi w Mielcu przechodzi do historii.