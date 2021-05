Rozbudowa DK 28 Przemyśl – Medyka. Zobacz, jak postępują prace [ZDJĘCIA]

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Postępują prace na 7-kilometrowym odcinku drogi krajowej nr 28 od Przemyśla do Medyki. Firma Eurovia prowadzi prace w śladzie istniejącej drogi.



Aktualnie roboty prowadzone są po prawej stronie drogi. Trwa usuwanie warstwy humusu, wykonywanie: wykopów, nasypów, warstwy mrozoochronnej, podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego. Ponadto prowadzone są prace związane z budową przepustów i kanału technologicznego oraz przebudową sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.



Inwestycja swoim zakresem obejmuje rozbudowę istniejącej drogi do dwóch pasów w każdym kierunku (z pasem dzielącym o szerokości 3,5 m). Jezdnia prawa dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną na długości 0,5 km na dojeździe do granicy będzie miała rozszerzenie do czterech pasów, a następnie do pięciu pasów ruchu w kierunku Ukrainy.



Całość ma być gotowa w lipcu 2022 r.