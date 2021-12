Rozbudowa drogi krajowej 28 z Przemyśla do Medyki. Postęp prac wynosi już 60 proc. [ZDJĘCIA]

To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w okolicach Przemyśla. O konieczności poszerzenia dwupasmowej drogi mówi się od wielu lat. Był to niebezpieczny odcinek drogi, często dochodziło tutaj do poważnych wypadków. Choć ruch pojazdów nieco zmalał po otwarciu przejścia granicznego w Korczowej, a później autostrady A4, to problem nadal istnieje.