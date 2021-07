Rozgrywająca reprezentacji Polski Katarzyna Wenerska zagra w Developresie Rzeszów

Wenerska ma 28 lat i 180 cm wzrostu. Do niedawna była raczej mało znaną zawodniczką. Jest wychowanką Jokera Świecie, z którym związana była przez większość swojej kariery. W sezonie 2017/18 zadebiutowała w ekstraklasie w barwach Pałacu Bydgoszcz, po roku jednak wróciła do Świecia.

Najlepszy w karierze był jej ostatni sezon. Po awansie z Jokerem do Tauron Ligi prezentowała się w niej bardzo dobrze i tym zwróciła na siebie uwagę trenera Stephane’a Antigi, a w dalszej kolejności również selekcjonera reprezentacji Polski Jacka Nawrockiego.

Nowa zawodniczka Developresu wskoczyła do kadry po tym jak kontuzji doznała inna z „Rysic”, a mianowicie Marta Krajewska. To ta druga miała jechać do Riminii, przed wyjazdem jednak zerwała więzadła krzyżowe w kolanie. Wenerska została powołana w trybie awaryjnym, a ze względu na regulamin sanitarny Ligi Narodów do Włoch mogła pojechać dopiero po odbyciu kwarantanny.