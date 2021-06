Rozpędzony Kolejarz Opole kontra reszta ligi. W niedzielę 6 czerwca wszystkie oczy kibiców będą zwrócone na Rzeszów

10 transmisji żużlowych czeka kibiców podczas czerwcowych tygodni z Motowizją. W weekend 5-6 czerwca zobaczymy, czy 7R Stolaro Stal Rzeszów zatrzyma rozpędzonego Kolejarza i jak bardzo Wilki postraszą gości z Poznania.

Przed nami weekend pod znakiem powrotów. W sobotę 5 czerwca przekonamy się, w jakiej formie do jazdy w 2. lidze wracają zawodnicy Woelfe Wittstock. Właściciel klub Frank Mauer walczył jak tylko mógł o możliwość rywalizacji w drugoligowych rozrywkach, mimo pierwotnych problemów ze spełnieniem wszystkich wymogów dotyczących startu w polskiej lidze. Ostatecznie dopiął swego i w sobotę tradycyjnie będzie dyrygował swoja drużyną, mając nieobliczalny zespół pod okiem Marcina Sekuli.

W konfrontacji ze Spechouse PSŻ Poznań trudno wskazać faworyta. Żużlowcy Piotra Palucha pewnie wygrali w ostatni weekend z 7R Stolaro Stal Rzeszów i z dużymi nadziejami przyjadą na rozległy tor w Wittstock. Zapowiada się wyrównane spotkanie i wiele efektownych akcji na niemieckim lotnisku. Początek transmisji w sobotę o 11.45. W niedzielę 6 czerwca wszystkie oczy kibiców będą zwrócone na Rzeszów. W stolicy Podkarpacia zawarczą motocykle po długiej przerwie spowodowanej remontem stadionu. Rywalem powracających na tor przy Hetmańskiej żużlowców Stali będzie OK Bedmet Kolejarz Opole, który wygrał wszystkie trzy dotychczasowe spotkania. – W drużynie mamy świetną atmosferę, w każdym meczu robimy co najmniej 50 punktów, więc czego chcieć więcej. Mamy jasno wyznaczony cel i jego się trzymamy. W zespole wszystko funkcjonuje jak trzeba, nie ma niezdrowej rywalizacji i to daje rezultaty – przyznaje menedżer opolan Piotr Mikołajczak. Dla rzeszowskiej drużyny – wzmocnionej Adrianem Cyferem - mecz z Kolejarzem będzie starciem o przedłużenie nadziei na udany sezon, zakończony udziałem w finale play-off. W trzecim meczu sezonu i pierwszym na swoim obiekcie dla Stali liczy się tylko zwycięstwo. Start transmisji z Rzeszowa w niedzielę o 11.45.

Podsumowanie żużlowego weekendu tradycyjnie we wtorkowym magazynie o godzinie 21. Nie zabraknie w nim najlepszych wyścigów, analiz, opinii i ciekawostek.

A już w środę 9 czerwca szykują się ponownie wielkie emocje z żużlem na wysokim poziomie. Czołówka polskich żużlowców zawita do Krosna na półfinał Indywidualnych Mistrzostw Polski. Początek o 16.40 w Motowizji. Najbliższe transmisje w Motowizji: * MSC Wölfe Wittstock - SpecHouse PSŻ Poznań – sobota, 5 czerwca, godz. 11.45

* 7R Stolaro Stal Rzeszów - OK Bedmet Kolejarz Opole – niedziela, 6 czerwca, godz. 11.45

* OK Bedmet Kolejarz Opole - MSC Wölfe Wittstock – sobota, 12 czerwca, godz. 11.45

* 2 Liga Żużlowa 2021 Trans MF Landshut Devils - 7R Stolaro Stal Rzeszów - transmisja meczu – niedziela, 13 czerwca, godz. 11.45

* MSC Wölfe Wittstock - Metalika Recycling Kolejarz Rawicz – sobota, 19 czerwca, godz. 11.45

* 2 Liga Żużlowa 2021 SpecHouse PSŻ Poznań - OK Bedmet Kolejarz Opole - transmisja meczu – niedziela, 20 czerwca, godz. 11.45

* Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - SpecHouse PSŻ Poznań – sobota, 26 czerwca, godz. 11.45

* Trans MF Landshut Devils - MSC Wölfe Wittstock – niedziela, 27 czerwca, godz. 11.45

* Wölfe Wittstock - SK Lokomotiv Daugavpils – środa, 30 czerwca, godz. 16.45

Dla tych, którzy nie będą mogli obejrzeć transmitowanych spotkań na żywo przygotowane zostały retransmisje. * Retransmisja meczu: MSC Wölfe Wittstock - SpecHouse PSŻ Poznań – wtorek, 8 czerwca, godz. 17.30

* Retransmisja meczu: 7R Stolaro Stal Rzeszów - OK Bedmet Kolejarz Opole – środa, 9 czerwca, godz. 17.30

* Retransmisja meczu: OK Bedmet Kolejarz Opole - MSC Wölfe Wittstock – wtorek, 15 czerwca, godz. 17.30

* Retransmisja meczu: Trans MF Landshut Devils - 7R Stolaro Stal Rzeszów - retransmisja meczu – środa, 16 czerwca, godz. 17.30

* Retransmisja meczu: MSC Wölfe Wittstock - Metalika Recycling Kolejarz Rawicz – wtorek, 22 czerwca, godz. 17.30

* Retransmisja meczu: SpecHouse PSŻ Poznań - OK Bedmet Kolejarz Opole - retransmisja meczu – środa, 23 czerwca, godz. 17.30

* Retransmisja meczu: Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - SpecHouse PSŻ Poznań – wtorek, 29 czerwca, godz. 17.30



2 Liga Żużlowa 2021 Magazyn:

* Odcinek 5 – wtorek, 8 czerwca, godz. 21.00

* Odcinek 6 – wtorek, 15 czerwca, godz. 21.00

* Odcinek 7 – wtorek, 22 czerwca, godz. 21.00

* Odcinek 8 – wtorek, 29 czerwca, godz. 21.00

