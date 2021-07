Rozpoczął się nabór do 36 Batalionu Lekkiej Piechoty w Przemyślu

Jeszcze w tym roku dowództwo 3 Podkarpackiej Brygada Obrony Terytorialnej planuje dodatkowe powołanie żołnierzy na potrzeby przemyskiego batalionu. 3 PBOT będzie liczyć ponad 4 tys. żołnierzy.

- Pierwsze szesnastodniowe szkolenie podstawowe na potrzeby batalionu z Przemyśla rozpocznie się już we wrześniu tego roku. To dopiero początek szlifowania rzemiosła wojskowego. Cel, który przyświeca każdemu żołnierzowi w czasie trzech lat szkolenia to uzyskanie zdolności do wykonywania szerokiego spektrum zadań, które są realizowane przez pododdziały terytorialne