Rozwój siatki połączeń, cargo i inwestycje - to planuje w tym roku lotnisko w Jasionce

To był wyjątkowy czas dla portu Rzeszów-Jasionka, który w ostatnich miesiącach notuje rekordy, jeśli chodzi o liczbę pasażerów. Wszystko wskazuje, że rok zamknie się imponującą liczbą ok. 730 tys. odprawionych osób. - Liczyłem, że po pandemii do wyników z 2019 r. zbliżymy się najwcześniej w 2023 - przyznaje Adam Hamryszczak, prezes portu w Jasionce.

Dodaje, że postawili mocno na rozbudowę siatki połączeń, zwłaszcza wakacyjnych, na czartery. To była bardzo dobra decyzja.