Runmageddon LESKO Brama Bieszczad zakończy sezon 2021

- Czy cieszymy się, że wracamy do Leska. Oczywiście. To wspaniałe miejsce, które zgarnęło w zeszłym roku mnóstwo pozytywnych opinii. Ubiegłoroczny event był epicki: wspaniała sportowa zabawa, podbiegi i zbiegi, bieszczadzka jesień i ta wspaniała atmosfera tworzona przez Runmageddończyków. Dlatego wracamy, żeby to powtórzyć - mówi Alicja Lisewska, dyrektor imprezy.

W sobotę 16 października do startu zapraszamy osoby powyżej 16 roku życia. Dla nich przygotowano trasę Rekrut - 6 kilometrów. Trasa najeżona jest ponad 30 przeszkodami.

Fani sportowych wyzwań, którzy ukończyli 18 lat, będą mogli wystartować w formule Hardcore i pokonać 21 kilometrów z 70 utrudnieniami. Obie formuły będą finałowymi. W tym roku VI Mistrzostwa Polski Biegów Przeszkodowych Runmageddon odbędą się na obu dystansach - krótszymi i dłuższymi. Dodatkowo Organizator zapewnia, że na każdej z tras znajdzie się więcej przeszkód, niż na standardowych dystansach.

Zapisy na Finał Ligi Runmageddonu są otwarte. Do udziału w wydarzeniu można zapisać się poprzez stronę www.runmageddon.pl. Rejestracja online czynna jest do dnia 15 października do godziny 14:00.