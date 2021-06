Rusza czwarta edycja programu „Moje miejsce na Ziemi”. Fundacja ORLEN przekaże kolejne 2 miliony zł na wsparcie lokalnych społeczności

Potop mieliśmy w XVII wieku. Później dostawaliśmy lanie. Historia meczów Polski ze Szwecją [WIDEO]

Choć reprezentacji Szwecji daleko - z całym dla niej szacunkiem - do Brazylii, Francji, Niemiec czy Hiszpanii (zwłaszcza tej tej sprzed dekady), to dla Polaków zawsze była jednym z najbardziej niewygodnych rywali, z jakimi przyszło nam grać. W meczu o punkty górą byliśmy tylko raz, i to prawie pół wieku temu.