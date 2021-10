Rusza kolejna faza odmulania zalewu na Wisłoku w Rzeszowie. Całość robót zostanie zrealizowana do końca 2022 roku

Widok nowych oświetlonych urządzeń robi wrażenie szczególnie nocą. Prace pełną parą ruszą nie wcześniej niż po 15 października. Spowodowane jest to okresem ochronnym zwierząt, które żyją w zbiorniku lub jego otoczeniu. Chodzi przede wszystkim o tarło i migrowanie ryb karpiowatych oraz okresy lęgowe ptaków takich jak trzcinnik i rybitwa.

- Planujemy, że całość robót zostanie zrealizowana do końca przyszłego roku o ile nie będzie nam przeszkadzać pogoda. Odmulenie zbiornika pozwoli na dwukrotne zwiększenie jego pojemności – dodaje Krzysztof Gwizdak.

Obecnie instalowana jest instalacja służąca już do specjalistycznych prac odmuleniowych między innymi koparka wieloczerpakowa.

- Technologia odmulania zalewu jest dostosowana do wymogów Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Teraz trwają zbiory kotewki i usuwanie trzcinowisk – wyjaśnia Krzysztof Gwizdak, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Rzeszowie.

Trwają przygotowania do odmulania rzeki Wisłok w Rzeszowie. Na zalewie pojawia się coraz więcej specjalistycznego sprzętu. Prace zostały wstrzymane ze względu na okres migracji i tarła ryb.

Odmulanie zalewu w Rzeszowie trwa już od kilku lat. Najpierw wyzwania podjęły się dwie warszawskie firmy, z którymi we wrześniu 2020 roku Wody Polskie rozwiązały umowę z uwagi na zastrzeżenia, co do realizacji inwestycji. Następnie dokończenie odmulania zalewu zostało podzielone na dwa etapy: