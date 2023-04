Rusza koło widokowe w Przemyślu! Policja ustala, czy popełniono przestępstwo [ZDJĘCIA]

Koło widokowe w Przemyślu. Ceny biletów

Koło widokowe należy do Lunaparku Robland z Leszna. Konstrukcja ma 30 metrów wysokości. 20 gondoli pomieści jednocześnie 120 osób. Całość jest już gotowa. Start koła zaplanowano na piątek 28 kwietnia, godz. 17. Atrakcja ma być dostępna do 15 maja. Koszt przejażdżki: 25 zł osoby dorosłe, 20 zł dzieci do 6 roku życia.