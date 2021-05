Rusza konkurs na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. Dla najlepszych będą nagrody

Celem Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd jest wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, wpisujących się poprzez to w realizację założeń krajowej i unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, w tym także w prowadzeniu zrównoważonej transformacji energetycznej na poziomie lokalnym.

- Chcemy docenić inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego oraz je nagrodzić i wypromować w skali całego kraju, tak by stały się przykładami dla innych - mówi dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej i Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im Łukasiewicza. - Nasz konkurs ma być impulsem dla samorządów do zainteresowania się innowacjami energetycznymi. Chcemy też – jako think tank grupujący naukowców i ekspertów - przyczynić się do koniecznego i nieuchronnego przecież procesu przyspieszenia zrównoważonej transformacji elementów struktury energetycznej na najniższym - co nie znaczy że mniej ważnym - szczeblu.