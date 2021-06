Rusza sezon kąpielowy w Rzeszowie. W sobotę startuje Żwirownia!

- Wszystko jest już dopięte na ostatni guzik. We wtorek płetwonurkowie sprawdzali i sprzątali dno zbiornika, wcześniej przygotowana została plaża. Na zbiorniku są wyznaczone miejsca do kąpieli, ratownicy będą tu strzec bezpieczeństwa gości codziennie w godzinach 10-18 – mówi Artur Gernand z Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa.

- W pozostałych woda będzie najpóźniej w poniedziałek. Następnie próbki trzeba oddać do badania, ale to formalność, bo czerpiemy ją z wodociągu i na pewno będzie spełniać wszelkie wymogi sanitarne. Wcześniej badania zostały wykonane na Żwirowni, gdzie woda jest oczywiście zdatna do kąpieli – mówi Artur Gernand.

Kąpielisko będzie otwarte codziennie w godzinach 9-19. Między godzinami 9-16 bilet normalny kosztuje 12 zł, ulgowy 8 zł, a dla dzieci do 7 lat 3 zł. Po godzinie 16 ceny wynoszą odpowiednio 9 zł i 4 zł, a najmłodsi wchodzą gratis. Dzieci do 3 lat na basen wchodzą bezpłatnie przez cały dzień. Na kąpielisku będzie działać duża, bezpłatna zjeżdżalnia do basenu rekreacyjnego. ROSiR organizuje także zaplecze gastronomiczne. Oprócz punktów w budynku od strony kas, przy hali sportowej mają funkcjonować lokale gastronomiczne w foodtruckach. Sezon kąpielowy na Żwirowni i basenach potrwa przynajmniej do 5 września. Ale jeśli dopisze pogoda, zostanie wydłużony.