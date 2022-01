Ruszają zapisy na zimowe półkolonie w Rzeszowskim Domu Kultury. Liczba miejsc jest ograniczona

Zimowe półkolonie w Rzeszowskim Domu Kultury skierowane są do dzieci w wieku 7-12 lat, urodzonych w latach 2010-2015. Wypoczynek będzie zorganizowany od poniedziałku do piątku w godzinach 7-16.30 w jedenastu filiach na terenie Rzeszowa: Biała, Dąbrowskiego, Krynicka, Mieszka I, Miłocin, Przybyszówka, Słocina, Staromieście, Staroniwa, Zalesie i Załęże.

- W programie zimowych półkolonii znajdą się między innymi warsztaty robotyki, zdrowego żywienia, kulinarne, fotograficzne, filmowe, aktorskie, ceramiczne czy sportowe, jak również wyjścia do centrum zabaw, muzeum czy fabryki czekolady - wylicza Daniel Czarnota z RDK. - Przygotowany program wypoczynku różni się w zależności od wybranej filii Rzeszowskiego Domu Kultury.

Półkolonie zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty, a liczba dostępnych miejsc jest ograniczona. Zapisy rozpoczną się 10 stycznia i prowadzone będą do 31 stycznia lub wyczerpania limitu miejsc, wyłącznie drogą online na adresy mailowe poszczególnych filii. Maksymalna liczba uczestników każdego turnusu w danej filii to 15 dzieci.