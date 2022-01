Ruszyła sprzedaż biletów na European Individual Ice Speedway Championship (Finał 1 - Sanok 2022) oraz Puchar Burmistrza Sanoka

Ice Speedway wraca do Sanoka po ośmiu latach przerwy. Na torze „Błonie”, odbywały się już bowiem zawody najwyższej rangi w tej dyscyplinie sportu. To tam, w 2008 roku, zorganizowano pierwszy raz w Polsce Indywidualne Mistrzostwa Europy, które przeszły do historii także dlatego, że właśnie wtedy jedyny raz doszło do triumfu zawodnika spoza Rosji. Wygrał reprezentant Austrii Franz Zorn. W Sanoku odbyły się też Drużynowe Mistrzostwa Świata i kilka turniejów towarzyskich Sanok Cup.