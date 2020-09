Ruszyły zapisy do 13. edycji Heiro Futsal Cup - Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Podkarpacia

- W związku z niecodzienną sytuacją jaka ma obecnie miejsce, zwracamy się z zaproszeniem do wstępnej rezerwacji miejsca w zawodach, które w tym roku planujemy zorganizować dla mniejszej ilości zespołów. Zgłoszenie do zawodów nie daje gwarancji udziału w nich, bowiem, w razie potrzeby, pierwszeństwo będą miały zespoły, które grały w poprzednich edycjach, zespoły zagraniczne oraz ligowe - informuje organizator.

Wpisowe od drużyny planowane jest na poziomie ok. 500-600 zł, a pula nagród nie będzie mniejsza, niż 5 tysięcy złotych.

Do 13. edycji Heiro Futsal Cup zgłosiły się już pierwsze drużyny. O to one:

Heiro Rzeszów (gospodarz, obrońca tytułu)

ISS - Individual Soccer Skills Lublin

Tech-Project Futsal Team Jarosław

Kormed Futsal Team Lubaczów

Reprezentacja Polski Niesłyszących w Piłce Nożnej

Irex Gaz Chorzów Futsal

Bongo Opole

Romantyk Sambor (Ukraina)

Poker Team Lublin

Sympatyczni Nisko

AKS Grzybowice Zabrze

Zakłady Mechaniczne Tarnów

KS Zaczernie Futsal Team

