Ruszyły zapisy do Piłkarskiej Ligi Szóstek Superliga6.pl. Start rozgrywek we wrześniu

To będzie już kolejny sezon Superligi w Boguchwale, a nowymi miejscami, gdzie toczyć się mają rozgrywki będą Krosno oraz Klimkówka.

Ruszyły już zapisy do każdej z lig, a zgłaszać swoje drużyny można do 21 sierpnia 2021 roku pod nr . telefonu 503 954 173, a także poprzez e-mail: [email protected] Więcej informacji można znaleźć na www.facebook.com/superli6a.

Start rywalizacji zaplanowany został na połowę września.

Gra toczy się o sporą stawkę, bo mistrzowie regionalni spotkają się w lipcu 2022 roku w Warszawie na Mistrzostwach Polski Piłkarskich Szóstek, a z nich najlepsza drużyna uda się do Portugalii na Mistrzostwa Europy (EMF - Europejska Federacja Mini Futbolu). Dla najlepszych piłkarzy to również szansa na powołanie do reprezentacji Polski.

- Rusza kolejna edycja naszego piłkarskiego projektu Superligi. Na Podkarpaciu do Boguchwały dołączą Krosno oraz Klimkówka. Jest to nadal nowość na naszym lokalnym rynku piłkarskim, jest to więc możliwość wzięcia udziału w tworzeniu pionierskiego systemu rozgrywek i stać się częścią naszej społeczności. Sprawny system rozgrywek, jego przejrzystość i prostota bez zbędnych formalności są naszym dodatkowym atutem - mówi Grzegorz Rykała, współkoordynator rozgrywek.