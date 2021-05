Rycerz i prorok. Sztuka o płk. Łukaszu Cieplińskim w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

Proces dotyczący głośnej zbrodni. Świadek zza krat „ugotował” w tarnobrzeskim sądzie oskarżonego o zabójstwo żony! (zdjęcia)

- Byliśmy osadzeni w jednej celi. Nabrał do mnie zaufania i przyznał się do zabójstwa. Powiedział, że zabił żonę i gdyby to miał zrobić ponownie, to by zrobił - zeznał Krzysztof K. przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu, w procesie pochodzącego z Wrzaw (powiat tarnobrzeski) 40-letniego Pawła M., oskarżonego o zabójstwo swojej żony w Mielcu.